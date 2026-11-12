Badanie z udziałem 64 osób z zespołem alfa-gal wykazało, że lek biologiczny omalizumab może zmniejszać częstość lub nasilenie reakcji alergicznych. Dane przedstawiono na dorocznym spotkaniu naukowym American College of Allergy, Asthma and Immunology w 2026 roku, informuje News-Medical.

Wyniki leczenia

Przed rozpoczęciem terapii u 81% uczestników badania występowała anafilaksja — ciężka reakcja alergiczna — a ponad połowa potrzebowała epinefryny. Podczas leczenia omalizumabem żaden z pacjentów nie potrzebował epinefryny z powodu reakcji na pokarm. Kolejne 95% uczestników zgłosiło, że reakcje stały się rzadsze lub mniej nasilone.

Około jedna trzecia pacjentów mogła ponownie spożywać niektóre lub wszystkie produkty z czerwonego mięsa albo inne produkty wytwarzane ze ssaków. Działania niepożądane występowały rzadko i były przeważnie łagodne, w tym zgłaszano bóle stawów. Dwóch uczestników przerwało leczenie z powodu zdarzeń niepożądanych.

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Dlaczego zespół jest trudny do rozpoznania

Zespół alfa-gal rozwija się po ukąszeniu przez kleszcza Lone Star. Ukąszenie może wywołać reakcję organizmu na alfa-gal — cukier występujący w wołowinie, wieprzowinie, jagnięcinie, niektórych produktach mlecznych i innych produktach pochodzących od ssaków. W przeciwieństwie do wielu alergii pokarmowych objawy często pojawiają się kilka godzin po jedzeniu, dlatego ustalenie związku między produktem a reakcją może być trudne.

Autorzy opisali również przypadek 66-letniego mężczyzny, u którego po ukąszeniu przez kleszcza wystąpiły pokrzywka, kaszel i problemy z dopływem tlenu kilka godzin po spożyciu czerwonego mięsa i alkoholu. Badanie krwi wykazało wysoką wrażliwość alergiczną na alfa-gal. Pacjentowi przepisano epinefrynę na wypadek nagłych sytuacji, zalecono unikanie czerwonego mięsa oraz ostrzeżono, że alkohol może nasilać reakcje.

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