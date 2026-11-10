Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich bada powołanie szefa Siemensa na wysłannika ds. AI — Politico Europe
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich wszczął dochodzenie w sprawie działań Komisji Europejskiej przy powołaniu przewodniczącego rady nadzorczej Siemensa Jima Hagemanna Snabe na specjalnego wysłannika ds. przemysłowej sztucznej inteligencji. Rzecznik zbada, czy Komisja była w stanie właściwie zidentyfikować, ocenić i uregulować rzeczywisty lub potencjalny konflikt interesów, informuje Politico Europe.
Skarga organizacji społeczeństwa obywatelskiego
W czerwcu grupa organizacji pozarządowych, w skład której wchodzą Transparency International i Corporate Europe Observatory, złożyła do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich skargę na powołanie Snabe. Organizacje stwierdziły, że jego dalsza praca w Siemensie może podważyć niezależność i bezstronność wysłannika.
Europejska Rzeczniczka Praw Obywatelskich Teresa Anjinho wskazała w liście do Corporate Europe Observatory, że skarżący uznają identyfikację, ocenę i uregulowanie możliwych konfliktów interesów za niewłaściwe. Chcą również, aby Komisja Europejska unieważniła powołanie Snabe. Według Anjinho rozpatrzenie skargi wymaga zbadania dokumentów Komisji Europejskiej i być może przeprowadzenia spotkań z jej pracownikami.
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Zarzuty dotyczące roli Siemensa
Jim Hagemann Snabe ma przygotować raport na temat infrastruktury dla AI, zaawansowanych technologii sztucznej inteligencji oraz wdrażania AI w przemyśle. Będzie pełnił tę nieodpłatną funkcję do końca marca 2027 roku.
Badacz i aktywista Corporate Europe Observatory Bram Vranken oświadczył, że Snabe ma bezpośrednie interesy finansowe w rozwoju centrów danych i łagodzeniu przepisów dotyczących AI. Powołanie krytykowano również z powodu udziału Siemensa w lobbowaniu za osłabieniem niektórych przepisów europejskiego aktu o sztucznej inteligencji. W szczególności firma należała do głównych zwolenników wyłączenia spod działania tego aktu produktów objętych unijnymi przepisami dotyczącymi maszyn.
Komisja Europejska wcześniej broniła powołania, twierdząc, że raport Snabe będzie publiczny i dostępny dla kontroli publicznej. Jednocześnie Komisja nie udostępniła szeregu dokumentów dotyczących jego powołania posłom do Parlamentu Europejskiego oraz Politico.