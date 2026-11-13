W Finlandii zastępca rzecznika praw obywatelskich parlamentu stwierdził poważne problemy z terminami rozpatrywania wniosków w krajowym Urzędzie Imigracyjnym Migri. Kontrolę wszczęto po setkach skarg na długie oczekiwanie na decyzje, informuje YLE News.

Opóźnienia w sprawach łączenia rodzin

Kontrola wykazała, że Migri nie jest w stanie rozpatrzyć wszystkich wniosków w terminach określonych przez prawo. Największe trudności stwierdzono w sprawach dotyczących zezwoleń na pobyt na podstawie więzi rodzinnych: w 2026 roku jedynie 61% takich wniosków rozpatrzono w przewidzianym dziewięciomiesięcznym terminie.

Rzecznik praw obywatelskich parlamentu w Finlandii kontroluje, czy organy władzy przestrzegają prawa i chronią podstawowe prawa ludzi, a także rozpatruje skargi obywateli.

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Kolejki w sprawach obywatelstwa i stałego pobytu

Według zastępcy rzecznika praw obywatelskich parlamentu opóźnienia powstały, ponieważ liczba wniosków przekracza możliwości Migri w zakresie ich rozpatrywania. Kolejki zgromadziły się również w sprawach dotyczących nabycia fińskiego obywatelstwa i uzyskania zezwoleń na pobyt stały.

Na terminy rozpatrywania wpłynęły niedobory personelu, zmiany legislacyjne oraz złożoność poszczególnych spraw. Jednocześnie zastępca rzecznika praw obywatelskich parlamentu podkreślił, że organy władzy muszą dotrzymywać ustawowych terminów nawet przy wzroście liczby wniosków. Zwrócił się do fińskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwa Gospodarki i Zatrudnienia o wyjaśnienie, jakie działania podejmą, aby rozwiązać problem.

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