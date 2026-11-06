Indyjska państwowa spółka Oil and Natural Gas Corp. (ONGC) prowadzi rozmowy w sprawie przejęcia zarządzania operacyjnego dwoma projektami naftowymi w Wenezueli. Porozumienia mogą zapewnić firmie kontrolę nad wydobyciem i sprzedażą ropy na złożach, z których jest jej winnych ponad 500 mln dolarów dywidend, informuje OilPrice.

Rozmowy mogą zakończyć się w ciągu sześciu miesięcy

Zagraniczny oddział spółki, ONGC Videsh, prowadzi rozmowy z władzami Wenezueli i USA. Dyrektor finansowy ONGC Anupam Agarwal powiedział analitykom, że dyskusje są na zaawansowanym etapie. Firma liczy na sfinalizowanie umów w ciągu trzech–sześciu miesięcy.

ONGC ma obecnie inwestycje w projektach San Cristobal i Carabobo 1, ale nie jest ich operatorem. Proponowane porozumienie zakłada, że firma będzie zarządzać złożami i sprzedawać wydobywaną tam ropę, jednocześnie rozwiązując kwestię zaległości dywidendowych.

Udziały w dwóch projektach

W projekcie San Cristobal ONGC posiada 40%, natomiast pozostałe 60% należy do wenezuelskiego państwowego koncernu naftowego PDVSA. ONGC oczekuje uzyskania pełnego zarządzania operacyjnego tym aktywem.

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W Carabobo 1 zarządzanie w ramach proponowanego schematu będzie dzielone z innymi inwestorami. Łączny udział ONGC i innych indyjskich firm wynosi 18%, a kolejne 11% należy do hiszpańskiego Repsolu. Według Agarwala nowe umowy mogą również umożliwić ONGC nabycie udziałów w innych wenezuelskich złożach. Ostateczne szczegóły spłaty zaległości dywidendowych nie zostały jeszcze uzgodnione.

Odbudowa przemysłu naftowego

Wenezuela próbuje odbudować przemysł naftowy, który przez długi czas cierpiał z powodu niedostatecznych inwestycji i problemów operacyjnych. Chevron przedstawił plan zainwestowania w Wenezueli ponad 7 mld dolarów w ciągu pięciu lat, a Eni i Repsol otrzymały rozszerzone role operacyjne.

Rystad Energy ocenia, że przy znaczącym zwiększeniu inwestycji i usług naftowych Wenezuela może wydobywać 1,6 mln baryłek dziennie do 2028 roku oraz 1,8 mln baryłek dziennie do 2030 roku. Jednocześnie, według danych Baker Hughes, na które powołuje się Rystad, w sierpniu w kraju działały tylko dwie wiertnie, podczas gdy do utrzymania tej prognozy do 2028 roku potrzebnych jest około 50.

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