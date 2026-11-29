W Stanach Zjednoczonych sprzedaż online w Czarny Piątek osiągnęła rekordowe 13,1 mld dolarów, o 11% więcej niż rok wcześniej. Jednocześnie spadła liczba odwiedzających sklepy stacjonarne, wynika ze wstępnych danych firm analitycznych, na które powołuje się Korea Herald.

Wzrost sprzedaży

Łączna wartość sprzedaży detalicznej w sklepach i online, z wyłączeniem benzyny i samochodów, wzrosła o 5,8% w porównaniu z poprzednim Czarnym Piątkiem. Dane przedstawił Mastercard SpendingPulse, który śledzi wszystkie formy płatności, w tym gotówkowe.

Według Adobe Analytics wartość zakupów online przekroczyła jego prognozę. Salesforce z kolei poinformował o 5-procentowym wzroście liczby zamówień w ujęciu rocznym. Firma oszacowała globalną sprzedaż online w piątek na rekordowe 82,7 mld dolarów, z czego 19,1 mld dolarów przypadło na USA.

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Różnice między szacunkami Adobe i Salesforce wyjaśniane są odmiennymi zbiorami danych. Salesforce korzysta z informacji o zakupach ponad 1,5 mld konsumentów na świecie, podczas gdy Adobe analizuje dane z ponad 1 bln odwiedzin amerykańskich stron internetowych sklepów detalicznych.

Mniej klientów w sklepach

Choć sklepy stacjonarne nadal odpowiadają za większość sprzedaży w Czarny Piątek, liczba ich odwiedzających spadła. Według wstępnych danych RetailNext liczba odwiedzających była o 2,9% niższa niż w 2025 roku. Sensormatic Solutions odnotował spadek o 4,2% w porównaniu z poprzednim Czarnym Piątkiem, przy czym ruch był o 250% wyższy niż w piątek tydzień wcześniej.

Mastercard SpendingPulse poinformował, że wydatki w sklepach stacjonarnych wzrosły o 3,8% — był to największy wzrost od 2022 roku. Największym popytem cieszyły się produkty technologiczne: wydatki na elektronikę i oprogramowanie zwiększyły się o niemal 8%. Kupujący nabywali także odzież, produkty dla dzieci i zwierząt domowych oraz środki gospodarstwa domowego.

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