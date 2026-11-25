Internetowy detalista szybkiej mody Shein zapłaci 100 mln dolarów amerykańskich, aby uregulować roszczenia amerykańskiej Federalnej Komisji Handlu (FTC). Regulator oświadczył, że firma wprowadzała klientów w błąd w kwestii terminów dostaw, opinii o produktach oraz pochodzenia bawełny w części produktów, podaje Channel NewsAsia, powołując się na dokumenty sądowe.

Roszczenia dotyczące dostaw i opinii

Według FTC Shein reklamował szybką dostawę, choć wiedział, że klienci otrzymywali paczki z opóźnieniem wynoszącym dni lub miesiące, a w niektórych przypadkach nie otrzymywali ich w ogóle. W ramach porozumienia firma zobowiązała się także nie wprowadzać konsumentów w błąd co do terminów dostaw oraz nie blokować negatywnych opinii.

Regulator twierdzi również, że Shein filtrował negatywne oceny produktów. W szczególności wewnętrzne wytyczne firmy przewidywały wykluczanie „skrajnie negatywnych” komentarzy, w tym skarg, że biżuteria barwi skórę. Zgodnie z dokumentami sądowymi FTC planuje wykorzystać środki z ugody na rekompensaty dla klientów.

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Twierdzenia dotyczące łańcucha dostaw

FTC zakwestionowała także twierdzenia Shein dotyczące jego łańcucha dostaw. Firma twierdziła, że produkty oznaczone evoluSHEIN pochodziły od dostawców z ponadprzeciętnymi wynikami w zakresie odpowiedzialności społecznej, ustalonymi na podstawie audytów. Jednocześnie, według komisji, Shein nie zdołał przedstawić niezależnych audytów na potwierdzenie tego.

Osobno regulator wyraził wątpliwości wobec twierdzeń dotyczących pochodzenia bawełny w produktach na rynek amerykański, wskazując, że testy firmy często były niedokładne lub nie dawały jednoznacznych wyników. Shein wcześniej oświadczał, że nie używa chińskiej bawełny w produktach dla USA, gdzie prawo zakazuje importu towarów z chińskiego regionu Sinciang.

Przedstawiciel Shein oświadczył, że firma nie przyznała się do odpowiedzialności i nie zgadza się z częścią twierdzeń FTC. Według niego detalista będzie nadal wzmacniał praktyki ochrony konsumentów i przestrzegania wymogów prawnych.

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