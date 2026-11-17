Planowana aktualizacja sieci Ethereum o nazwie Glamsterdam może zakłócić działanie nawet 15 tys. inteligentnych kontraktów — zautomatyzowanych programów obsługujących aplikacje finansowe i transfery aktywów cyfrowych w sieci. Poinformował o tym podczas rozmowy deweloperów przedstawiciel Ethereum Foundation Marius van der Wijden, podaje CoinDesk.

Według szacunków van der Wijdena w potencjalnie podatnych kontraktach zagrożonych może być kilkaset tysięcy dolarów. To nieznaczna kwota w porównaniu ze skalą ekosystemu Ethereum, w którym istnieje około 90 mln inteligentnych kontraktów, jednak liczba programów, których mogą dotknąć zmiany, przewyższa wcześniejsze szacunki.

Zmiana kosztów operacji

Problem jest związany z propozycjami technicznymi EIP-8037 i EIP-8038, które mają zmienić zasady opłat za przechowywanie i pobieranie danych w sieci. Każde działanie inteligentnego kontraktu wymaga gasu — opłaty odzwierciedlającej zakres pracy obliczeniowej w Ethereum.

Zgodnie z EIP-8037 za utworzenie nowego trwałego stanu sieci będzie pobierana oddzielna opłata. Chodzi w szczególności o wdrożenie kontraktu lub dodanie nowego wpisu do pamięci masowej. Koszt wdrożenia nowego kontraktu może wzrosnąć z około 32 tys. do 183,6 tys. gasu, a utworzenia nowego slotu do przechowywania danych — z 20 tys. do około 97,92 tys. gasu.

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Deweloperzy Ethereum proponują te zmiany, aby ograniczyć zbyt szybki wzrost bazy danych sieci w warunkach rosnącej liczby operacji w blokach. Jednocześnie część obecnych aplikacji została stworzona z założeniem przewidywalnych kosztów operacji lub ze stałym limitem gasu dla wywołań innych kontraktów.

Wyniki kontroli i opóźnienie testów

Ethereum Foundation zaangażowała zewnętrzne firmy zajmujące się cyberbezpieczeństwem do sprawdzenia wpływu nowych zasad. Przedstawiciel ChainSecurity Tanguy Roussel poinformował o 152 wykrytych problemach; około połowa z nich pokrywała się z wewnętrznymi badaniami fundacji, co daje około 200 odrębnych potencjalnych problemów.

Firma Dedaub przeanalizowała około 25 tys. kontraktów o nietypowym wykorzystaniu gasu i odnotowała 70 problemów o średnim i wysokim poziomie ryzyka. Spośród nich 22 nie zostały wcześniej wykryte przez Ethereum Foundation. Sama fundacja podczas komunikacji z zespołami deweloperskimi znalazła trzy błędy o wysokiej wadze oraz co najmniej 25 o średniej; większość z nich jest już naprawiana.

Problemy z kompatybilnością opóźniły testowanie aktualizacji w publicznej sieci testowej Hoodi już od października. Deweloperzy mają ponownie rozpatrzyć propozycje w czwartek, a Hoodi pozostanie wstrzymana do czasu usunięcia błędów. Data uruchomienia głównej aktualizacji Glamsterdam nie została jeszcze ustalona.

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