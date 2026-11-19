Co czwarta kobieta na świecie nie ma możliwości odmówienia seksu mężowi lub partnerowi — wynika z raportu Funduszu Ludnościowego ONZ. Informuje o tym The Guardian.

Wskaźniki regionalne

W Afryce Zachodniej i Środkowej 45% kobiet nie może powiedzieć „nie” seksowi we własnym małżeństwie. W Afryce Wschodniej i Południowej, a także w państwach arabskich, wskaźnik ten wynosi 33%. W Ameryce Łacińskiej i na Karaibach seksu nie może odmówić około 10% kobiet.

Analiza danych z ośmiu krajów — Angoli, Demokratycznej Republiki Konga, Kazachstanu, Malawi, Mali, Nigerii, Tadżykistanu i Zambii — wykazała, że dziewczęta i młode kobiety w wieku od 15 do 19 lat mają mniej możliwości odmówienia seksu niż kobiety w wieku od 45 do 49 lat. Dane te są zgodne z badaniami dotyczącymi wysokiego poziomu przemocy ze strony partnera intymnego wobec nastoletnich dziewcząt.

Luki w prawie

Jean-Paul Murunga, prawnik międzynarodowej organizacji praw człowieka Equality Now, podkreślił, że kontakt seksualny bez swobodnej i dobrowolnej zgody jest przemocą seksualną, także w małżeństwie. Jak zaznaczył, małżeństwo nie oznacza stałej ani domniemanej zgody na relacje seksualne.

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Zgodnie z raportem Murungi z 2024 roku gwałt małżeński nie jest kryminalizowany w niektórych krajach afrykańskich. W siedmiu państwach prawo wyraźnie zwalnia mężów z odpowiedzialności za zgwałcenie żon; należą do nich Wybrzeże Kości Słoniowej, Etiopia i Sudan Południowy. W Tanzanii i Erytrei gwałt małżeński jest kryminalizowany tylko wtedy, gdy małżonkowie nie mieszkają razem.

Zagrożenia dla osób niepełnoletnich

W krajach, w których dozwolone są małżeństwa dzieci, a jednocześnie gwałt małżeński nie jest kryminalizowany, osoby niepełnoletnie pozostają bez odpowiedniej ochrony prawnej — zauważa publikacja. W Gabonie mężczyzna, który poślubił uprowadzone przez siebie dziecko, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności dopiero po unieważnieniu takiego małżeństwa.

Alimatu Dimonekene, założycielka organizacji A Girl At A Time w Sierra Leone, oświadczyła, że w wielu społecznościach Afryki Zachodniej seks jest postrzegany jako obowiązek żony w małżeństwie, a kobiety często nie nazywają przymusu gwałtem i mogą obwiniać siebie.

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