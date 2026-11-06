Prawie 90 milionów uchodźców i innych osób przymusowo przesiedlonych — około trzech czwartych ich łącznej liczby na świecie — żyje w krajach odczuwających znaczny wpływ zagrożeń klimatycznych, wynika z raportu Agencji ONZ ds. Uchodźców, informuje France 24.

ONZ zaapelowała o pilne wzmocnienie ochrony tych osób przed konferencją klimatyczną COP31 w Turcji. Według agencji osoby zmuszone do opuszczenia domów z powodu konfliktów, przemocy lub prześladowań często trafiają do miejsc dotkniętych suszami, śmiertelnymi powodziami i ekstremalnymi upałami.

Klimat utrudnia powrót do domu

UNHCR wskazał, że zmiana klimatu coraz bardziej utrudnia długoterminowe rozwiązania dla osób przesiedlonych. Ponad dwie trzecie uchodźców, którzy wrócili do domów w pierwszej połowie roku, powróciło do krajów szczególnie narażonych na zagrożenia klimatyczne.

W Syrii, dokąd niedawno wróciło niemal cztery miliony przesiedlonych osób, odbudowie zagrażają kurczące się zasoby wód gruntowych i wstrząsy klimatyczne. Agencja wspomniała o majowych powodzi wzdłuż rzeki Eufrat, które uszkodziły domy i ponownie zmusiły tysiące ludzi do opuszczenia swoich domów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Nowe przesiedlenia z powodu klęsk żywiołowych

W ciągu ostatniej dekady katastrofy pogodowe spowodowały na świecie ponad 255 milionów wewnętrznych przesiedleń — około 70 tysięcy dziennie, podał UNHCR. Agencja ostrzegła również, że do 2050 roku co trzecia osada uchodźców w krajach Afryki Subsaharyjskiej może każdego roku doświadczać co najmniej 100 dni niebezpiecznych upałów.

Według prognozy organizacji wyjątkowo silne zjawisko El Niño w tym roku może spowodować nowe przesiedlenia ludności. W szczególności poważne powodzie w Afryce Wschodniej związane z tym zjawiskiem mogą do końca 2026 roku zmusić do opuszczenia domów nawet trzy miliony osób w Somalii, Kenii, Sudanie Południowym i Ugandzie.

UNHCR podkreślił, że tylko 10% światowego finansowania klimatycznego trafia do niestabilnych i dotkniętych konfliktami krajów, które przyjmują znaczną liczbę osób przesiedlonych, narażonych na ryzyko klimatyczne. Podczas COP31 agencja planuje wezwać rządy i instytucje finansowania klimatycznego do uwzględnienia uchodźców i osób przesiedlonych w krajowych planach klimatycznych oraz mechanizmach finansowania.

Czytaj nas na