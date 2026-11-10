ONZ zgodziła się z oceną Rady Pokoju, że reakcja Izraela na sytuację nadzwyczajną spowodowaną powodziami w Strefie Gazy jest niewystarczająca, i wezwała do zezwolenia na wwóz dodatkowych materiałów oraz sprzętu dla tymczasowych schronień. Poinformowała o tym agencja Anadolu Agency, powołując się na zastępcę rzecznika ONZ Farhana Haqa.

Tysiące uszkodzonych namiotów

Według Haqa do Gazy można dostarczyć więcej tymczasowych miejsc zakwaterowania, jednak do ich przemieszczenia przez przejścia kontrolne potrzebna jest zgoda izraelskich władz.

Ulewne deszcze w weekend zalały obozy dla osób przesiedlonych i uszkodziły tysiące namiotów. ONZ poinformowała o śmierci niemowlęcia w wyniku utonięcia. Kolejne troje dzieci i co najmniej jedna kobieta zginęły, gdy wydma piaskowa zawaliła się na ich namioty.

Według Biura ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej ponad 26 tys. gospodarstw domowych zgłosiło uszkodzenia schronień lub mienia. Ponad 150 tys. namiotów znajduje się poza Gazą i oczekuje na wysyłkę.

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Apel o zezwolenie na zimowe dostawy

Zespoły humanitarne wypompowują wodę, poprawiają drenaż, wzmacniają miejsca zakwaterowania osób przesiedlonych workami z piaskiem i rozdają pomoc doraźną. Jednocześnie ONZ oświadczyła, że brakuje im sprzętu, aby reagować na kryzys tej skali.

Rada Pokoju wezwała Izrael do natychmiastowego zezwolenia na wwóz towarów na przygotowania do zimy, stwierdzając, że opóźnienia pogorszyły przewidywalną sytuację nadzwyczajną o charakterze humanitarnym. Wezwała również palestyńskie ugrupowanie Hamas do rozbrojenia się i przekazania uprawnień władczych zgodnie z planem pokojowym.

Farhan Haq poinformował również o trwających uderzeniach w zaludnione obszary Gazy, które prowadzą do nowych ofiar. Według niego pracownicy ONZ, którzy w sobotę odwiedzali miejsce zakwaterowania osób przesiedlonych na zachód od tak zwanej Żółtej Linii w mieście Gaza, byli zmuszeni schronić się z powodu serii strzałów w pobliżu. Pracownicy ONZ nie odnieśli obrażeń. Haq ponowił apel organizacji o ochronę ludności cywilnej zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym.

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