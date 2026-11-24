W 2025 roku partnerzy intymni lub członkowie rodziny zabili na świecie około 47 tys. kobiet i dziewcząt — średnio pięć na godzinę. ONZ opublikowała te dane w przededniu Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy wobec Kobiet, informuje Deutsche Welle.

Dane ze 122 krajów i terytoriów

Szacunek opiera się na statystykach ze 122 krajów i terytoriów. Każdego dnia z rąk osób z najbliższego otoczenia ginęło średnio 129 kobiet i dziewcząt. Stanowi to około 60% wszystkich kobiet i dziewcząt, które padły ofiarą umyślnych zabójstw w 2025 roku.

Najwięcej kobietobójstw odnotowano w Afryce — 22 100. W Azji zginęło 15 100 kobiet i dziewcząt, w obu Amerykach — 7 400, w Europie — 2 100, a w Oceanii — 300.

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Tempo spadku pozostaje powolne

ONZ definiuje kobietobójstwo jako umyślne zabójstwo kobiety lub dziewczynki ze względu na jej płeć. W raporcie zaznaczono, że ogólny wskaźnik zabójstw na świecie spada, jednak liczba kobietobójstw zmniejsza się wolniej, w szczególności w obu Amerykach i Europie.

Organizacja wiąże to z przeszkodami, jakie kobiety napotykają w dostępie do wymiaru sprawiedliwości, a także z normami społecznymi i stereotypami płciowymi. Według odrębnego raportu UN Women niemal co trzecia kobieta na świecie doświadczyła przemocy fizycznej lub seksualnej, lecz tylko 7% zgłosiło to policji.

Według szacunków UN Women i Biura ONZ ds. Narkotyków i Przestępczości w ostatnich latach liczba kobiet i dziewcząt zabitych przez partnera lub krewnego wahała się od 45 tys. do 51 tys. rocznie.

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