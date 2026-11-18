Metamfetamina staje się coraz bardziej rozpowszechniona na Bliskim Wschodzie po upadku syryjskiego handlu captagonem, oświadczyła Sari Bune, przedstawicielka Biura ONZ ds. Narkotyków i Przestępczości, podczas Światowego Szczytu Policji w Dubaju w ZEA. Jak podaje The National, grupy przestępcze szybko dostosowały się do zmian na regionalnym nielegalnym rynku narkotyków.

Według Bune zakończenie konfliktu w Syrii zakłóciło produkcję captagonu i osłabiło sieci wspierające jego dystrybucję. Jednocześnie metamfetamina coraz mocniej umacnia się na Bliskim Wschodzie. Za rządów Baszara al-Asada Syria była największym na świecie źródłem captagonu, a znaczna część tych tabletek była przeznaczona dla konsumentów w krajach Zatoki Perskiej.

Rekordowe używanie narkotyków

Podczas wystąpienia Bune przedstawiła Światowy Raport ONZ o Narkotykach za 2026 rok. Według niego w 2024 roku narkotyki zażywało 331 mln osób na świecie, o 34% więcej niż dziesięć lat wcześniej.

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Metamfetamina pozostaje największym rynkiem narkotyków syntetycznych na świecie. Jej największe rynki znajdują się w Ameryce Północnej, Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej, jednak przemytnicy coraz aktywniej dostarczają ją do nowych regionów, w tym na Bliski Wschód. Bune zaznaczyła, że handlarze narkotyków dywersyfikują trasy, wykorzystują mniejsze porty, nowe korytarze tranzytowe i zaawansowane technologie do przerzucania narkotyków przez granice.

Ketamina w opakowaniach zielonej herbaty

Stephen Fry, dyrektor wykonawczy Interpolu ds. wsparcia dochodzeń, poinformował, że w dziewięciu krajach wykryto 24 tony ketaminy ukrytej w identycznych opakowaniach przypominających paczki zielonej herbaty. Impulsem do międzynarodowego śledztwa była paczka znaleziona przez sprzątacza na plaży na południowokoreańskiej wyspie Czedżu.

Według Frya ketamina stała się narkotykiem, którego rozprzestrzenianie się Interpol odnotowuje najszybciej. Podczas operacji Lionfish-Mayag ilość skonfiskowanej ketaminy po raz pierwszy przekroczyła ilość skonfiskowanej metamfetaminy. W ramach tej samej operacji funkcjonariusze organów ścigania skonfiskowali fentanyl, który według szacunków Interpolu wystarczyłby na 63 mln potencjalnie śmiertelnych dawek.

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