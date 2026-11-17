Wspólna ocena Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska i Światowej Organizacji Zdrowia wykazała, że kontakt z chemikaliami zaburzającymi działanie układu hormonalnego może rozpoczynać się jeszcze przed urodzeniem i potencjalnie mieć trwałe konsekwencje dla rozwoju mózgu, wzrostu i zdrowia reprodukcyjnego.

Zagrożenia dla zdrowia

Jak informuje Anadolu Agency, nowa ocena wykazała silniejsze niż wcześniej dowody na związek substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego z szerszym zakresem problemów zdrowotnych. W raporcie wpływ tych substancji powiązano z zaburzeniami płodności, funkcji neurologicznych, metabolizmu, układu odpornościowego i sercowo-naczyniowego. Wskazano w nim również nowe obawy dotyczące zdrowia wątroby i nerek.

Takie chemikalia wykrywano we krwi, mleku matki i krwi pępowinowej, dlatego dzieci mogą być narażone na ich wpływ już w okresie rozwoju wewnątrzmacicznego.

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Gdzie występują te substancje

Substancje zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego mogą znajdować się w plastiku, opakowaniach żywności, kosmetykach, zabawkach i pestycydach. Według oceny na świecie zarejestrowano ponad 350 tys. substancji chemicznych i mieszanin do produkcji i stosowania, jednak tylko niewielką ich część przebadano pod kątem właściwości zaburzających działanie układu hormonalnego.

To pierwsza duża globalna aktualizacja oceny od 2012 roku. Przedstawiono w niej również dowody na szkody dla rozrodczości i zaburzenia rozwoju u dzikich zwierząt.

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