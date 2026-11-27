Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa oraz Światowy Program Żywnościowy ostrzegły przed prawdopodobnym znacznym pogorszeniem ostrego braku bezpieczeństwa żywnościowego w 16 regionach kryzysowych świata w okresie od grudnia 2026 roku do maja 2027 roku. Poinformowała o tym agencja Anadolu, powołując się na wspólną ocenę agencji ONZ.

Nowe ogniska ryzyka

Liczba zidentyfikowanych ognisk wzrosła z 13 w czerwcowej ocenie do 16. Do wykazu dodano południową Afrykę, suchy korytarz Ameryki Środkowej oraz północno-wschodnią Ugandę. Czad włączono z powodu skutków konfliktu w sąsiednim Sudanie.

Według oceny agencji największe obawy budzą Sudan, Sudan Południowy, Somalia, niektóre obszary Nigerii i Jemen. W 12 z 16 ognisk konflikt i przemoc zbrojna zostały wskazane jako główne czynniki braku bezpieczeństwa żywnościowego.

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Susza i finansowanie

Agencje ONZ ostrzegły również przed ryzykiem głodu w 13 obszarach sudańskich regionów Darfur Północny i Kordofan Południowy do stycznia 2027 roku. W południowej Afryce susza i wzrost temperatur związane z El Niño zagrażają produkcji rolnej.

W najbliższych miesiącach do 3 milionów osób w Zimbabwe, 2,6 miliona w Malawi i 1,8 miliona w Mozambiku może stanąć w obliczu wysokiego poziomu ostrego braku bezpieczeństwa żywnościowego. Finansowanie humanitarnych programów bezpieczeństwa żywnościowego i żywienia w pięciu ogniskach budzących największe obawy spadło między 2022 a 2025 rokiem o 62% — z 5,1 miliarda do 2 miliardów dolarów.

FAO i WFP wezwały do pilnego udzielenia pomocy humanitarnej oraz zapewnienia bezpiecznego dostępu do poszkodowanych osób. Ich wspólny plan działań prewencyjnych ma ochronić 9 milionów osób w 22 krajach przed możliwymi skutkami El Niño.

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