Agencja ONZ ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) prognozuje, że światowe obroty handlu morskiego nie będą rosły w 2026 roku. Na przepływy ładunków wpływają zakłócenia na głównych szlakach żeglugowych oraz niepewność w handlu, informuje Anadolu Agency, powołując się na raport UNCTAD o transporcie morskim za 2026 rok.

W 2025 roku wolumen towarów przewiezionych drogą morską wzrósł o 1,9%, do 12,3 mld ton. Dla porównania, w 2024 roku wzrost wyniósł 3,9%. Jednocześnie popyt na przewozy, mierzony w tonomilach, może wzrosnąć w 2026 roku o 1,5%, ponieważ statki będą wybierać dłuższe trasy, aby unikać zakłóceń. Przewozy kontenerowe mają według prognozy wzrosnąć o 3,3%, ale wolniej niż w 2025 roku.

Presja na kluczowe szlaki

UNCTAD podała, że ruch statków handlowych przez Cieśninę Ormuz zmniejszył się na początku marca o 95% po rozpoczęciu w lutym amerykańsko-izraelskiej wojny z Iranem. Przed zakłóceniami przez cieśninę przepływało średnio 120 statków dziennie. Tą drogą transportowana jest około jedna piąta światowych dostaw ropy, a także znaczne ilości nawozów.

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Część firm żeglugowych wznowiła działalność przez Morze Czerwone, jednak wiele statków nadal wybiera dłuższą trasę wokół Przylądka Dobrej Nadziei. Dostawy zboża przez Morze Czarne pozostają podatne na ryzyka bezpieczeństwa, a działalność Kanału Panamskiego również skomplikowały ograniczenia i zmiany przepływów transportowych.

Wzrost kosztów przewozów

Dłuższe rejsy zwiększyły koszty paliwa i przyczyniły się do przeciążenia portów. Stawki spot za przewozy kontenerowe od stycznia do sierpnia wzrosły ponad dwukrotnie w ujęciu rocznym, a stawki za transport ropy naftowej tankowcami na niektórych trasach osiągnęły rekordowe poziomy. Koszt paliwa morskiego wzrósł o niemal 80% w porównaniu z poziomem sprzed zakłóceń.

Agencja ostrzegła, że utrzymujący się wzrost cen paliwa może wpłynąć na ceny konsumenckie. Według oceny UNCTAD największą presję odczują małe państwa wyspiarskie i kraje najsłabiej rozwinięte z powodu ograniczonej liczby połączeń żeglugowych oraz alternatyw importowych. UNCTAD wezwała do inwestowania w infrastrukturę i wdrażania działań politycznych w celu zwiększenia odporności gospodarek na przyszłe zakłócenia w transporcie morskim.

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