W Gazie w Palestynie wojna między Hamasem a Izraelem zniweczyła 77 lat rozwoju społecznego, wynika ze wspólnej oceny ONZ i Banku Światowego. Poinformowała o tym zastępczyni sekretarza generalnego ONZ Amina Mohammed w przeddzień Międzynarodowego Dnia Solidarności z Narodem Palestyńskim, podaje UN News.

Występując w imieniu sekretarza generalnego ONZ, Mohammed podkreśliła prawo Palestyńczyków do godności, sprawiedliwości i samostanowienia. Oświadczyła również, że ONZ potępia terrorystyczne ataki Hamasu z 7 października 2023 roku oraz że nic nie może usprawiedliwiać zbiorowego karania narodu palestyńskiego.

Dostęp humanitarny do Gazy

Według Mohammed Palestyńczycy nadal doświadczają przemocy, przesiedleń i trudnych warunków życia, mimo zawieszenia broni w Gazie w październiku 2025 roku. Ostrzegła, że w Gazie zginęły dziesiątki tysięcy ludzi, a przemoc ze strony osadników na Zachodnim Brzegu zmusza rodziny do opuszczania domów w rekordowym tempie.

Przedstawicielka ONZ wezwała do zapewnienia niezakłóconego dostępu humanitarnego do Gazy oraz ochrony pracowników organizacji humanitarnych. Jak podkreśliła, pomoc nie może być blokowana, przekierowywana ani wykorzystywana jako przedmiot targów.

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Wezwała również do politycznego i finansowego wsparcia Agencji ONZ ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie, która zapewnia niezbędne usługi, ochronę i pomoc doraźną.

Odbudowa i rozwiązanie polityczne

Mohammed oświadczyła, że odbudową powinni kierować sami Palestyńczycy, a kobiety i młodzież muszą odgrywać w tym procesie znaczącą rolę. Według niej odbudowa musi obejmować nie tylko mieszkania i infrastrukturę, lecz także dostęp do czystej wody, opieki medycznej, edukacji i środków do życia, a także odbudowę więzi społecznych i wspólnot.

Przedstawicielka ONZ podkreśliła, że rekonstrukcja nie może zastąpić rozwiązania politycznego. Potwierdziła poparcie ONZ dla utworzenia dwóch niezależnych suwerennych państw — Izraela i Palestyny — które żyłyby obok siebie wzdłuż linii istniejących przed 1967 rokiem.

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