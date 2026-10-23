Biuro ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA) odnotowało prawie 200 ataków związanych ze zbiorami oliwek na okupowanym Zachodnim Brzegu Jordanu w Palestynie. Incydenty te spowodowały obrażenia ludzi lub szkody materialne. Według France 24 liczba ataków osadników, które wpłynęły na sezon zbiorów oliwek, już przekroczyła 185 przypadków odnotowanych w 2025 roku.

Sezon oliwkowy oficjalnie rozpoczął się 15 października i potrwa do końca listopada. Ze względu na ryzyko przemocy wielu Palestyńczyków rozpoczęło zbiory około dwa tygodnie wcześniej. OCHA podało, że ataki związane ze zbiorami oliwek w tym roku doprowadziły do śmierci jednej osoby i obrażeń u ponad 120 osób. Uszkodzono lub zniszczono ponad 2 500 drzew oliwnych i sadzonek.

Skargi na ograniczenia dostępu

Omar, mieszkaniec gubernatorstwa Hebron, którego prawdziwe imię nie zostało ujawnione, powiedział France 24, że izraelska armia zablokowała mu dostęp do jego gaju oliwnego od 16 czerwca 2026 roku. Według niego grupa osadników weszła do gaju, biła drzewa kijami, zabrała część oliwek, a pozostałe zdeptała.

Omar twierdzi również, że osadnicy przyprowadzili do gaju około 200 owiec i pozwolili im paść się tam od rana do zachodu słońca. Jak powiedział, później zakazano im wstępu do gaju, oświadczając, że działka stała się strefą wojskową.

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Znaczenie sektora oliwkowego

Rzecznik izraelskiej organizacji praw człowieka B’Tselem, Yair Dvir, powiedział, że w okresie zbiorów oliwek przemoc nasila się każdego roku. Według niego wśród odnotowanych przypadków są ataki, kradzieże plonów i niszczenie gajów oliwnych.

Według szacunków OCHA w 2019 roku ponad 10 mln drzew oliwnych zapewniało główne lub dodatkowe dochody 80–100 tys. palestyńskich rodzin. B’Tselem szacowała średni roczny wkład sektora oliwkowego w gospodarkę Zachodniego Brzegu na 170 mln dolarów.

OCHA wskazało również, że ograniczenia dostępu do ziemi, przemoc, zastraszanie i rozkazy wojskowe podczas zbiorów w 2025 roku spowodowały utratę przez palestyńską gospodarkę dochodów przekraczających 46 mln dolarów. W odpowiedzi dla France 24 izraelska armia oświadczyła, że w przypadku zamieszek podejmuje działania w celu pociągnięcia winnych do odpowiedzialności lub rozproszenia obecnych oraz że większość uzgodnionych zbiorów oliwek odbywa się zgodnie z planem.

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