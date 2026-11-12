Uczestnicy szczytu klimatycznego COP31 w Antalyi w Turcji wzywają do zachowania celu ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5°C, choć ONZ oświadczyła, że próg ten zostanie nieuchronnie przekroczony. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podkreśliła, że świat zmierza ku przekroczeniu tego poziomu, lecz liczy się każda część stopnia.

Cel porozumienia paryskiego

Jak informuje Politico Europe, ONZ oceniła w ubiegłym miesiącu, że nawet przy natychmiastowej, gwałtownej redukcji emisji najlepszym możliwym rezultatem będzie ocieplenie o 1,8°C. Teoretycznie powrót do poziomu 1,5°C po jego przekroczeniu byłby możliwy dzięki masowemu zastosowaniu technologii usuwania węgla z atmosfery. Jednocześnie emisje gazów cieplarnianych nadal rosną, a technologie te nie zostały jeszcze sprawdzone w zastosowaniu na dużą skalę.

Porozumienie klimatyczne z Paryża zakłada utrzymanie wzrostu temperatury poniżej 2°C, przy dążeniu do ograniczenia go do 1,5°C. Prezydentka Wysp Marshalla Hilda Heine oświadczyła, że dla państw wyspiarskich granica ta wiąże się z przetrwaniem, ponieważ jej przekroczenie oznacza niszczenie wybrzeży, powodzie i utratę ziemi.

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Apele o zintensyfikowanie działań

Naukowiec i dyrektor Poczdamskiego Instytutu Badań nad Wpływem Klimatu Johan Rockström ostrzegł, że polityczne hasło utrzymania celu 1,5°C może tworzyć fałszywe wrażenie stopniowego i kontrolowanego zmierzania ku bezpieczeństwu. Jednocześnie nie popiera on rezygnacji z tego celu, ponieważ może to skłonić kraje do zaakceptowania słabszych punktów odniesienia, w tym 2°C.

Sekretarz generalny ONZ António Guterres oświadczył, że przywódcy, przede wszystkim państw rozwiniętych, nie mogą jednocześnie rozszerzać wydobycia paliw kopalnych i deklarować przywiązania do ograniczenia ocieplenia do 1,5°C. W materiale zaznaczono, że Australia zwiększa inwestycje w węgiel i gaz ziemny, prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan odnotował otwarcie dwóch nowych złóż ropy naftowej, a Wielka Brytania zatwierdziła duży projekt gazowy na Morzu Północnym.

Jako jeden z możliwych kroków w odpowiedzi na przekroczenie progu uczestnicy negocjacji rozważają gwałtowne ograniczenie emisji metanu. Premierka Barbadosu Mia Mottley oświadczyła, że zmniejszenie emisji metanu niemal o połowę do 2030 roku mogłoby pozwolić uniknąć niemal 0,3°C ocieplenia do lat 40. XXI wieku i ratować 250 tysięcy istnień ludzkich rocznie.

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