ONZ oświadczyła, że na okupowanym Zachodnim Brzegu Palestyny ataki izraelskich osadników oraz wprowadzone przez Izrael ograniczenia dostępu uniemożliwiają Palestyńczykom bezpieczne zbiory oliwek. Pełniący obowiązki specjalnego koordynatora ONZ Ramiz Alakbarow odwiedził Dżenin wraz z dyplomatami z 13 państw członkowskich, aby zapoznać się z problemami sezonu oliwkowego i przedłużającym się przesiedleniem palestyńskich społeczności, informuje Anadolu Agency.

Skargi rolników w Arrabie

Rzecznik ONZ Stéphane Dujarric poinformował, że w wiosce Arraba delegacja spotkała się z rolnikami uprawiającymi oliwki. Według niego powtarzające się ataki osadników w połączeniu z ograniczeniami dostępu wprowadzonymi przez Izrael podważają bezpieczeństwo żywnościowe.

Humanitarni partnerzy ONZ towarzyszą zbieraczom oliwek w drodze do gajów i zapewniają pomoc prawną w kwestionowaniu ograniczeń wprowadzonych przez Izrael. Alakbarow zaznaczył, że od oliwek zależą środki utrzymania nawet 100 tys. palestyńskich gospodarstw domowych, jednak wiele osób nie może bezpiecznie zebrać plonów. Jak przekazał Dujarric, Alakbarow podkreślił również, że przestępstwa wobec rolników muszą się skończyć, a izraelskie władze powinny pociągnąć winnych do odpowiedzialności.

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Przesiedleni mieszkańcy obozu w Dżeninie

W klinice w mieście Kabbatija dyplomaci spotkali się z Palestyńczykami, którym izraelskie władze od początku 2025 roku nie pozwalają wrócić do obozu w Dżeninie. Według Dujarrica wiele ich domów zostało tam zniszczonych. Alakbarow wezwał do zwiększenia finansowania organizacji humanitarnych, a izraelskie władze — do zapewnienia bezpiecznego i godnego powrotu przesiedlonym osobom.

Palestyńska Komisja ds. Przeciwdziałania Murowi i Osiedlom poinformowała, że w ciągu jednego dnia minionego weekendu odnotowała 40 ataków i naruszeń wobec rolników, gruntów rolnych i upraw oliwek. Osobno palestyńskie MSZ poinformowało o ataku na delegację europejskich dyplomatów i przedstawicieli Kościoła katolickiego w pobliżu Tajby na wschód od Ramallah. Izraelskie radio wojskowe podało, że siedmiu zamaskowanych napastników otoczyło pojazd dyplomatyczny i rozbiło szybę w samochodzie belgijskiego konsulatu, a izraelskie wojsko i policja nie przybyły przez trzy godziny. Izraelskie wojsko nazwało incydent poważnym, oświadczając jednocześnie, że wizyta nie została wcześniej uzgodniona i że na miejscu nie było żołnierzy.

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