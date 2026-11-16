Zastępca specjalnego wysłannika ONZ ds. Syrii Claudio Cordone oświadczył, że Izrael nieprzerwanie prowadzi operacje wojskowe w południowo-zachodniej Syrii, naruszając suwerenność i integralność terytorialną kraju. Powiedział to na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ, jak informuje The National.

Konsekwencje dla ludności cywilnej

Według Cordone działalność izraelskiego wojska w pobliżu zapory Al-Mantara w prowincji Kunejtra oraz w Wadi ar-Rukkad w zachodniej części prowincji Daraa budzi obawy o dostęp mieszkańców do wody i gruntów rolnych. Poinformował o wtargnięciach, tymczasowych punktach kontrolnych, zatrzymaniach osób, ostrzałach, oczyszczaniu terenów, a także o uszkodzeniach infrastruktury rolnej i wodnej.

Komisja Śledcza ONZ w raporcie opublikowanym w marcu stwierdziła, że izraelskie siły przejęły kontrolę nad zasobami wodnymi, gruntami rolnymi i drogami w częściach Kunejtry oraz zachodniej Daraa. W dokumencie odnotowano również uszkodzenia obiektów wodnych oraz zgłoszenia mieszkańców dotyczące niedoborów wody.

Napięcia w Suwejdzie

Cordone poinformował również, że syryjski rząd skierował dodatkowe siły do południowej prowincji Suwejda w związku z doniesieniami o dalszym izraelskim wsparciu dla lokalnych grup zbrojnych. W jego ocenie w prowincji utrzymuje się napięty impas bezpieczeństwa i polityczny.

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Suwejda, gdzie mieszka syryjska społeczność druzyjska, pozostaje jedną z przeszkód dla amerykańskich wysiłków na rzecz zbliżenia Syrii i Izraela. Rozmowy wspierane przez USA, które odbyły się w Jordanii w sierpniu, zakończyły się bez przełomu. Od tego czasu Izrael rozszerzył obecność wojskową na terytorium Syrii na wschód od Suwejdy.

Stanowisko Damaszku

Ambasador Syrii przy ONZ Ibrahim Olabi potępił kontynuowanie izraelskich operacji i oskarżył przywództwo Izraela o podważanie wysiłków Damaszku na rzecz stabilizacji kraju. Wezwał do powrotu do przestrzegania prawa międzynarodowego.

Tego samego dnia wysoka przedstawicielka UE do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Kaja Kallas oświadczyła, że Unia Europejska dąży do przywrócenia umowy o współpracy z Syrią, uzgodnionej co do zasady w 2008 roku, lecz nigdy niewdrożonej z powodu obaw dotyczących naruszeń praw człowieka. Według niej Syria potrzebuje inwestycji i wsparcia dla transformacji politycznej.

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