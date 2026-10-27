Podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ Organizacja Narodów Zjednoczonych wezwała Irak i Kuwejt do zintensyfikowania działań na rzecz ustalenia losu 315 osób, które nadal są uznawane za zaginione po inwazji Iraku na Kuwejt w 1990 roku. Informuje o tym Anadolu Agency.

Starsza przedstawicielka ONZ Mari Yamashita oświadczyła, że przez ponad trzy dekady udało się ustalić los 290 z 605 zaginionych obywateli Kuwejtu i innych państw. Spośród 315 osób, których nadal się poszukuje, 308 to obywatele Kuwejtu. Ostatnią potwierdzoną identyfikację przeprowadzono w sierpniu 2023 roku.

Wykopaliska w Chamisijji

Według Yamashity poszukiwania obejmują wykopaliska w prawdopodobnych miejscach pochówku w Iraku, w tym na południu kraju. Władze irackie wykopały około 14 tysięcy rowów na terenie Chamisijji i przeprowadziły liczne misje terenowe w innych miejscach będących przedmiotem zainteresowania śledztwa.

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Chamisijja pozostaje priorytetowym miejscem: śledczy uważają, że mogą tam znajdować się szczątki od 150 do 180 zaginionych obywateli Kuwejtu, czyli około połowy osób, których nadal się poszukuje. We wrześniu Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża wspólnie z władzami irackimi przeprowadził misję terenową na tym obszarze. Przedstawicielka ONZ wyraziła nadzieję, że jej wyniki umożliwią jak najszybsze przeprowadzenie dalszych wykopalisk.

Zwrot archiwów i mienia

Yamashita podkreśliła również nierozwiązaną kwestię kuwejckiego mienia wywiezionego podczas inwazji, w tym narodowych archiwów kraju. Część materiałów została już zwrócona: w 2019 roku przekazano je Bibliotece Narodowej Kuwejtu, w 2022 roku Ministerstwu Informacji, a książki i zapisy na mikrofilmach zwrócono w 2025 roku.

Przedstawicielka ONZ wezwała do określenia jasnego mechanizmu poszukiwania pozostałego mienia i zasugerowała, że proponowany Wspólny Komitet Iracko-Kuwejcki mógłby stać się platformą regularnego dialogu. Z zadowoleniem przyjęła również utworzenie grupy roboczej do rozpatrzenia nierozwiązanych kwestii dwustronnych, co zostało ogłoszone przez następcę tronu Kuwejtu i premiera Iraku podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

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