Podczas briefingu ONZ w Genewie w Szwajcarii rzeczniczka Biura ONZ ds. Praw Człowieka Marta Hurtado oświadczyła, że Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka Volker Türk jest zaniepokojony zagrożeniami dla praw człowieka wynikającymi z planu pięciu państw europejskich dotyczącego utworzenia w Rwandzie ośrodka powrotowego dla migrantów. Biuro nie zapoznało się jeszcze z tekstem propozycji, informuje Anadolu Agency.

Według Hurtado niepokój budzi proponowane przenoszenie ludzi z pięciu państw do Rwandy, z którą nie mają oni rzeczywistego związku, a także własne problemy tego kraju w dziedzinie praw człowieka. Poinformowała, że Biuro ONZ ds. Praw Człowieka opublikuje później bardziej szczegółowe stanowisko.

Plan pięciu państw

Austria, Dania, Niemcy, Grecja i Niderlandy ogłosiły poprzedniego dnia, że wspólnie badają możliwość porozumienia z Rwandą w sprawie utworzenia takiego ośrodka. Dążą do zawarcia umowy i rozpoczęcia pierwszych przeniesień w 2027 roku.

Zgodnie ze wspólnym oświadczeniem rządów ośrodek mógłby przyjmować migrantów, którzy nie mają prawnego zezwolenia na pobyt w tych pięciu państwach i wobec których obowiązują decyzje o powrocie lub wydaleniu. Rządy oświadczyły, że mechanizm będzie zgodny z prawem UE, Rwandy i prawem międzynarodowym, w tym z międzynarodowymi normami w dziedzinie praw człowieka.

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Gwarancje i wcześniejsze doświadczenia

Prawo europejskie i międzynarodowe wymaga przestrzegania zasady non-refoulement: ludzi nie można kierować do miejsc, w których grożą im prześladowania, tortury lub inne zakazane traktowanie. Proponowany model rodzi także pytania o dostęp do ochrony prawnej, niezależny monitoring i odpowiedzialność za ewentualne naruszenia praw człowieka po przybyciu migrantów do Rwandy.

Zgodnie z zamysłem rządów przeniesione osoby będą mogły zintegrować się ze społeczeństwem rwandyjskim albo dobrowolnie wyjechać do kraju pochodzenia lub innego państwa, w którym mogą legalnie przebywać. Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji oświadczyła, że na prośbę Rwandy może zapewnić wsparcie operacyjne pod warunkiem przestrzegania jej mandatu i międzynarodowych standardów. Organizacja podkreśliła, że nie będzie uczestniczyć w przymusowych wydaleniach, zatrzymaniach, działaniach organów ścigania ani funkcjach bezpieczeństwa, a jej pomoc może rozpocząć się dopiero po przybyciu migrantów do Rwandy.

Wysoki Komisarz ONZ ds. Uchodźców Barham Salih, który był obecny na spotkaniu w Wiedniu, podkreślił potrzebę sprawiedliwych procedur azylowych, humanitarnych powrotów i przestrzegania międzynarodowego prawa dotyczącego uchodźców i praw człowieka. Agencja zgodziła się udzielać konsultacji, aby zapewnić te standardy.

Rwanda wcześniej zgodziła się przyjmować osoby ubiegające się o azyl w ramach programu rządu Wielkiej Brytanii, jednak Sąd Najwyższy Zjednoczonego Królestwa uznał to porozumienie za niezgodne z prawem w listopadzie 2023 roku. Sędziowie stwierdzili, że istniały istotne podstawy, by uznać ryzyko naruszenia zasady non-refoulement za realne z powodu niedociągnięć rwandyjskich procedur azylowych.

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