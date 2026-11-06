ONZ potępiła przejęcie przez izraelskich osadników palestyńskich domów w pobliżu Jerycha na okupowanym Zachodnim Brzegu. Dziesiątki Palestyńczyków zostały przesiedlone, poinformował rzecznik ONZ Stéphane Dujarric, donosi Anadolu Agency.

Oświadczenie ONZ

Według Dujarrica osadnicy mieli używać ostrej amunicji, fizycznie atakować palestyńskich mieszkańców i ranić kilka osób. Następnie izraelskie siły ogłosiły ten obszar zamkniętą strefą wojskową, przez co partnerzy humanitarni ONZ nie mogli odwiedzić poszkodowanych.

Rzecznik oświadczył, że ONZ po raz kolejny potępia brutalne działania izraelskich osadników. Wezwał również do zapewnienia Palestyńczykom bezpiecznego dostępu do środków utrzymania oraz do pociągnięcia do odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za ataki.

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Ataki podczas zbiorów oliwek

Według danych ONZ od września, podczas sezonu zbiorów oliwek, odnotowano 377 ataków osadników, które spowodowały ofiary lub szkody w palestyńskim mieniu. Jest to najwyższy wynik od czasu, gdy Biuro ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej OCHA zaczęło prowadzić takie rejestry w 2006 roku.

Według Dujarrica jeden Palestyńczyk zginął w wyniku działań osadnika, a ponad 200 osób zostało rannych. Ponadto uszkodzono lub zdewastowano ponad 3 850 drzew oliwnych i sadzonek. Od zbiorów oliwek zależą środki utrzymania od 80 do 100 tysięcy palestyńskich rodzin na Zachodnim Brzegu.

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