OPEC+ planuje pozostawić bez zmian docelowe poziomy wydobycia ropy naftowej w pierwszym kwartale 2027 roku. Jednocześnie grupa przedłużyła do końca marca audyt maksymalnych zdolności produkcyjnych państw członkowskich, który miał stać się podstawą do ustalenia kwot na 2027 rok.

Jak podaje The National, wyniki audytu mają zostać omówione na następnym spotkaniu ministerialnym OPEC+ w czerwcu. Delegaci oświadczyli, że uczestnicy grupy zasadniczo zgodzili się utrzymać wytyczne dotyczące produkcji na pierwszy kwartał.

Ataki i problemy z żeglugą

Arabia Saudyjska, Rosja, Irak, Kuwejt, Kazachstan, Algieria i Oman wyraziły zaniepokojenie atakami na infrastrukturę energetyczną oraz zakłóceniami transportu morskiego. Według oceny tych państw czynniki te zwiększają niestabilność na rynku ropy naftowej.

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W oświadczeniu wskazano, że przywrócenie uszkodzonych obiektów energetycznych do pełnej mocy wymaga znacznych kosztów i czasu, co wpływa na ogólną dostępność dostaw. Koszty transportu i ubezpieczenia, według grupy, przekraczają jedną trzecią wartości towaru, utrudniają przewóz ropy naftowej i produktów naftowych oraz powodują dodatkową presję inflacyjną na światową gospodarkę.

Spór o kwoty

Irak odrzucił zaproponowaną ocenę swoich zdolności produkcyjnych, uznając ją za zbyt niską. Kazachstan również nalega na wyższy wskaźnik. Minister ropy Iraku Basim Chudajr wcześniej oświadczył, że szczególne okoliczności kraju w porównaniu z innymi państwami Bliskiego Wschodu uzasadniają zwiększenie jego kwoty.

Wydobycie ropy przez OPEC+ w październiku wzrosło o 2,04 mln baryłek dziennie, do 41,23 mln baryłek dziennie, ponieważ producenci w Zatoce Perskiej przywracali wolumeny zakłócone przez wojnę. Stanowi to około 97% z 42,72 mln baryłek dziennie, które grupa wydobywała w lutym. Arabia Saudyjska, według wtórnych źródeł OPEC, zwiększyła wydobycie o 1,18 mln baryłek dziennie, do około 9,19 mln baryłek dziennie, co nadal jest poniżej jej celu wynoszącego około 10,5 mln baryłek dziennie.

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