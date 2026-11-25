OpenAI rozpoczęło wdrażanie w ChatGPT ujednoliconego interfejsu Chat i Work dla niewielkiej grupy subskrybentów planu Pro. W ramach zmian tryby te będą miały wspólny licznik wykorzystania, przez co część najaktywniejszych użytkowników może szybciej osiągać ustalone limity.

Wspólny limit dla Chat i Work

Jak informuje TechCrunch, OpenAI wcześniej powiadomiło użytkowników o połączeniu Chat i Work za pośrednictwem e-maila. Przedstawiciel firmy powiedział redakcji, że w przypadku większości użytkowników nie przewiduje się częstszego resetowania limitów. Jednocześnie niewielka część najbardziej intensywnych użytkowników może wcześniej wyczerpywać dostępny wolumen wykorzystania.

Niektórzy subskrybenci wyrażali obawy w mediach społecznościowych i na forum społeczności OpenAI. Obawiają się, że wspólny limit dla Chat i Work może ograniczyć im dostęp do modeli o rozszerzonych możliwościach rozumowania przy niezmienionej cenie subskrypcji.

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Instant pozostanie bez limitu

Rozmowy z modelem Instant nie będą wliczane do wspólnego limitu i pozostaną nieograniczone. Użytkownicy będą mogli nadal korzystać z Instant także po wyczerpaniu limitu dla innych funkcji ChatGPT.

Według informacji ze strony wsparcia OpenAI firma planuje szerzej wprowadzić wspólne limity w grudniu. Przedstawiciel OpenAI zaznaczył również, że firma będzie pracować nad zwiększeniem efektywności, aby subskrybenci mogli otrzymywać więcej możliwości w ramach swoich planów.

Konkurent OpenAI, firma Anthropic, również we wrześniu połączył swojego chatbota Claude i zorientowaną na zadania zawodowe usługę Cowork w jednym interfejsie.

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