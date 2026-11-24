W San Francisco w Stanach Zjednoczonych firma OpenAI poinformowała, że jej najnowsze modele językowe zdołały zaprojektować nowe białka, z których część wykazała oczekiwane właściwości podczas testów laboratoryjnych. Według Nature eksperymenty wskazują, że uniwersalne duże modele językowe zaczynają wykonywać zadania, do których wcześniej stosowano wyspecjalizowane narzędzia sztucznej inteligencji.

Białka dla pięciu celów

Grupa badawcza OpenAI poprosiła model GPT-6.2 o stworzenie trójwymiarowych struktur białek zdolnych do wiązania się z pięcioma celami biologicznymi. Wśród nich były białka związane z chorobami onkologicznymi i immunologicznymi. Następnie naukowcy wykorzystali wyspecjalizowane narzędzie AI, aby określić odpowiadające im sekwencje genetyczne dla zaprojektowanych konstrukcji.

Eksperymenty laboratoryjne potwierdziły, że około 11% zaprojektowanych konstrukcji zdołało związać się z wyznaczonymi dla nich celami. Zespół pokazał również, że jego modele językowe mogą tworzyć sekwencje białkowe, przeprojektowywać istniejące przeciwciała i wykonywać inne zadania, które zwykle powierza się wyspecjalizowanym systemom.

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Porównanie z wyspecjalizowanymi modelami

Na początku listopada badacz firmy Phylo Xinming Tu sprawdzał, jak modele językowe OpenAI, Anthropic i Google przewidują sekwencje mało znanych białek bakteryjnych. Według jego obserwacji najnowsze modele Claude firmy Anthropic przewyższyły nie tylko inne duże modele językowe, ale także wyspecjalizowane modele językowe białek, trenowane na dużych zbiorach danych dotyczących sekwencji białkowych.

Tu, biolog obliczeniowy Harvard Medical School Leo Chen i inni badacze ustalili również, że Claude może wykonać kluczowy etap przewidywania struktury białka. Jednocześnie w niektórych zadaniach, w tym w przewidywaniu trójwymiarowej struktury białek, modele OpenAI znacznie ustępowały wyspecjalizowanym narzędziom.

Szefowa badań w dziedzinie nauk o życiu w OpenAI Joy Jiao nazwała tę pracę dowodem na podstawową wykonalność takiego podejścia i podkreśliła, że na kluczowych etapach nadal potrzebne są wyspecjalizowane systemy. Część naukowców podaje również w wątpliwość, w jakim stopniu modele językowe przyswajają podstawowe prawidłowości biologii białek, sugerując, że niektóre wyniki mogą być związane z odtwarzaniem danych, na których je trenowano.

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