W Stanach Zjednoczonych firma OpenAI zaprezentowała nowe narzędzie do wykrywania potencjalnych materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci (CSAM), w tym obrazów stworzonych przy użyciu sztucznej inteligencji. Jak informuje The Hill, klasyfikator obrazów będzie dostępny dla zweryfikowanych organizacji i organów ścigania zajmujących się bezpieczeństwem w internecie.

Klasyfikator będzie wymagał weryfikacji przez człowieka

Narzędzie szkolono i testowano pod kątem wykrywania wizualnych oznak przemocy. OpenAI oświadczyło, że jest to pierwszy klasyfikator obrazów ze specjalnym sygnałem dla treści wygenerowanych przez SI, które mogą zawierać CSAM.

Firma podała, że w porównaniu z istniejącymi narzędziami jej produkt błędnie oznacza około 48% mniej obrazów, jednocześnie wykrywając mniej więcej taką samą liczbę obrazów z oznakami przemocy. Według OpenAI materiały wybrane przez jej narzędzie około dwa razy częściej zawierają oznaki przemocy.

Wyniki klasyfikatora nadal muszą być sprawdzane przez ludzi, podkreśliła firma. Narzędzie stworzono przy udziale National Center for Missing & Exploited Children, Tech Coalition oraz projektu ROOST (Robust Online Safety Tools).

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Szef działu polityki publicznej OpenAI ds. bezpieczeństwa dzieci, John Buckley, oświadczył, że podczas opracowywania produktu organy ścigania zgłaszały brak zasobów. Jak powiedział, narzędzie nie będzie udostępniane indywidualnym deweloperom, którzy nie mają przygotowania do specjalistycznej weryfikacji takich materiałów.

Ostrzeżenia w ChatGPT

Modele OpenAI już zakazują CSAM i są szkolone, aby odmawiać realizacji próśb o jego tworzenie. Firma wprowadza również w ChatGPT ostrzeżenie, które będzie pojawiać się przy próbach znalezienia treści o charakterze seksualnym i będzie kierować użytkowników do zasobów behawioralnych.

OpenAI planuje usuwać oznaczoną rozmowę i zawieszać dostęp do ChatGPT na 24 godziny, jednocześnie pozostawiając możliwość uzyskania specjalistycznego wsparcia. Powtarzające się naruszenia, jak poinformowała firma, mogą prowadzić do dłuższych ograniczeń, zamknięcia konta lub powiadomienia organów ścigania.

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