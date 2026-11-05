OpenAI udostępniło model GPT-6 Cyber ograniczonemu gronu zweryfikowanych klientów i nadało mu kategorię „Critical” we własnym systemie oceny ryzyka w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, poinformował Channel NewsAsia. Model jest przeznaczony do wykrywania luk w oprogramowaniu, sprawdzania sposobów ich wykorzystania i usuwania niedociągnięć, zanim skorzystają z nich cyberprzestępcy.

Dostęp dla zweryfikowanych klientów

GPT-6 Cyber stał się dostępny dla ograniczonej grupy zweryfikowanych klientów poziomu Daybreak Red. Według OpenAI ten poziom dostępu jest przeznaczony do złożonych, autoryzowanych zadań w zakresie bezpieczeństwa, w tym testów penetracyjnych i opracowywania exploitów.

W ciągu najbliższych tygodni firma planuje rozszerzyć dostęp do GPT-6 Cyber na wszystkich zatwierdzonych klientów Daybreak Red. OpenAI udostępniło również poprzedni model GPT-5.6 Cyber wszystkim klientom tego poziomu od czwartku.

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Deklarowane wyniki

OpenAI oświadczyło, że jego badacze z pomocą GPT-6 Cyber wykryli 81 wcześniej nieznanych luk w przeglądarce Firefox. Mozilla zaklasyfikowała je jako luki o wysokim poziomie krytyczności i rozpoczęła wydawanie poprawek.

Według firmy model pomógł również stworzyć działające exploity dla 948 luk w jądrze Linuxa, z których 588 wcześniej nie było znanych. OpenAI przekazało deweloperom dane o 304 krytycznych ustaleniach dotyczących Linuxa wraz z proponowanymi poprawkami. Firma poinformowała także o wzroście liczby prób nadużywania AI, w tym przez złośliwe podmioty cybernetyczne i grupy próbujące destylować jej modele.

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