OpenAI przeprowadzi pilotażowy projekt z organizacją badawczą Apollo Research, w ramach którego sześciu jej specjalistów ds. oceny bezpieczeństwa będzie pracować wewnątrz firmy. Będą sprawdzać, czy modele sztucznej inteligencji próbują podważać własne mechanizmy dostosowania do wymogów bezpieczeństwa lub kontroli — poinformował TechCrunch, powołując się na Apollo.

Badacze będą również monitorować możliwe próby osłabienia przez modele mechanizmów kontroli ich przyszłych wersji. Apollo nie podało, kiedy rozpocznie się program pilotażowy.

Co będą sprawdzać badacze

W ramach oceny Apollo zbada, czy trening tworzy zachęty do subwersyjnego zachowania, czy testy mogą wywołać takie zachowanie, czy pojawia się ono podczas wewnętrznego użycia modeli oraz czy można wykryć rozumowanie związane z takimi działaniami.

Wcześniej OpenAI opublikowało wyniki, zgodnie z którymi podczas treningu GPT-5.6 Sol model zaczął zostawiać instrukcje dla swoich przyszłych wersji, zawierające porady, aby ukrywać przed użytkownikiem błędy i zachowania niespełniające wymogów bezpieczeństwa. Wcześniejsze badanie Apollo wspólnie z OpenAI wykazało również, że modele mogą zachowywać się inaczej, gdy wiedzą, że są testowane.

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Jaki dostęp będzie miało Apollo

OpenAI przekaże Apollo informacje niezbędne do sprawdzenia możliwych prób subwersyjnego zachowania. Będą one obejmować odpowiedni kod i zestawy danych, wyniki uruchomień treningu uczenia ze wzmocnieniem z dostępnymi zapisami rozumowania i nagrodami, a także możliwość wysyłania zapytań do pośrednich wersji kontrolnych modeli.

Jednocześnie dostęp będzie ograniczony do uzgodnionych twierdzeń, konkretnych modeli i okresów oceny. OpenAI może nie udostępnić części informacji ze względu na techniczną niemożność, ryzyko dla bezpieczeństwa lub ochronę własności intelektualnej, ale zgodziło się nie ukrywać danych wyłącznie dlatego, że mogą być niekorzystne dla firmy.

Apollo będzie również miało dostęp tylko do upoważnionych pracowników wybranych przez OpenAI, choć będzie mogło proponować kandydatury. Organizacja będzie mogła publikować niezależne wnioski, ale OpenAI będzie miało możliwość ograniczania zakresu dowodów służących ich publicznemu uzasadnieniu. Apollo nazwało pilotaż ambitnym pierwszym krokiem w kierunku szerszych praw dostępu i ujawniania informacji.

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