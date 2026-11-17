W USA operator sieci elektroenergetycznej PJM Interconnection zaproponował Federalnej Komisji Regulacji Energetyki uproszczenie procedur uruchamiania nowych mocy wytwórczych oraz przyłączania dużych odbiorców. Ma to przyspieszyć odpowiednie procesy w obliczu szybkiego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną ze strony centrów danych.

Niedobór mocy

PJM obsługuje 13 stanów i, według OilPrice, boryka się z niedoborem około 6,8 GW mocy wytwórczych. Publikacja powołuje się na Reutersa, według którego niedobór wykryto podczas czerwcowej aukcji PJM na zakup mocy na lata 2028/2029. Operator musi zapewnić tę moc do odpowiedniego okresu, aby pokryć szczytowe zapotrzebowanie.

Rzecznik PJM Jeff Shields oświadczył, że nowe obiekty wytwórcze i sieci przesyłu energii elektrycznej nie są uruchamiane wystarczająco szybko, aby nadążyć za wzrostem obciążenia, głównie ze strony dużych odbiorców, takich jak centra danych. Jak zaznaczył, PJM może wpływać na szybkość oceny nowych zasobów z punktu widzenia niezawodności.

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Skrócenie terminów oceny

Operator proponuje skrócenie czasu analizy przyłączania nowych źródeł popytu do sieci z dwóch lat do 12 miesięcy. PJM liczy również, że dzięki aktualizacji procedur będzie szybciej określać miejsca, w których modernizacja sieci jest najpilniejsza dla podłączenia nowych centrów danych.

W ubiegłym miesiącu PJM ogłosił ostrzeżenie o maksymalnej generacji: ciepły front na obszarze jego działania zbiegł się z planową konserwacją obiektów wytwórczych. Wówczas w konserwacji znajdowało się około 62 GW mocy, a ceny energii elektrycznej przekroczyły 1 000 dolarów za megawatogodzinę.

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