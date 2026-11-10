W USA 44% respondentów oświadczyło, że jest mniej skłonnych poprzeć kandydata, który popiera wojnę USA i Izraela przeciwko Iranowi. Bardziej skłonnych głosować na takiego kandydata było 13% ankietowanych, a kolejne 26% stwierdziło, że to stanowisko nie będzie miało znaczącego wpływu na ich wybór. Wynika to z sondażu YouGov przeprowadzonego przed wyborami połówkowymi w 2026 roku, informuje Al Jazeera.

Ceny i cele wojenne

Sondaż dotyczył również wyboru między cenami w kraju a celami wojennymi administracji USA. W szczególności 56% jego uczestników uważa, że rząd USA powinien przede wszystkim unikać wzrostu cen w kraju, zamiast realizować cele wojenne prezydenta Donalda Trumpa w Iranie. Przeciwnego zdania jest 22% respondentów.

Większość respondentów, 53%, uważa również, że ostateczną decyzję o zakończeniu wojny powinien podjąć Kongres USA. Za pozostawieniem tej decyzji prezydentowi opowiedziało się 29% uczestników badania.

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Rola Kongresu

Dyrektor programu Instytutu Spraw Globalnych Eurasia Group Jonathan Guyer powiedział Al Jazeerze, że wyniki sondażu przeprowadzonego na zlecenie jego organizacji wskazują na oczekiwanie Amerykanów, by Kongres odgrywał bardziej aktywną rolę. Według niego społeczeństwo oczekuje, że ustawodawcy będą kontrolować władzę.

Według Al Jazeery USA i Izrael rozpoczęły wojnę przeciwko Iranowi 28 lutego. Decyzja Trumpa o działaniu bez zgody Kongresu na wojnę wywołała w USA spory konstytucyjne. W poniedziałek Trump oświadczył, że Iran pod względem wojskowym faktycznie się wyczerpał, jednak nie wykluczył dalszych działań wojennych. Według informacji medium morska i lądowa blokada Iranu prowadzona przez USA trwa.

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