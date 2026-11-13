W Argentynie 62% respondentów zadeklarowało negatywny stosunek do Javiera Mileia, podczas gdy 36% ocenia go pozytywnie. Takie są wyniki badania LatAm Pulse, przeprowadzonego przez AtlasIntel dla Bloomberg News i opublikowanego 13 listopada, informuje Buenos Aires Times.

W poprzednim badaniu Mileia negatywnie oceniało 59% respondentów, a pozytywnie — 38%. Według publikacji Argentyńczycy oceniają go bardziej negatywnie niż jego głównych politycznych rywali, choć ich popularność również pozostaje niska.

Notowania rywali

Gubernator prowincji Buenos Aires Axel Kicillof, uważany za prawdopodobnego kandydata na prezydenta, uzyskał 39% pozytywnych ocen — o dwa punkty procentowe więcej niż w poprzednim badaniu. Odsetek negatywnych ocen Kicillofa nie zmienił się i wynosi 54%.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Najwyższy pozytywny rating wśród wymienionych polityków miała była prezydent Cristina Fernández de Kirchner — 41%. Według badania przebywa ona w areszcie domowym i nie może sprawować stanowisk politycznych.

Bezrobocie najbardziej niepokoi

Połowa respondentów wskazała bezrobocie jako jeden z głównych problemów kraju — przed korupcją i inflacją. Około jedna trzecia respondentów zaliczyła inflację do kluczowych problemów.

Od grudnia 2023 roku, gdy Milei objął urząd, formalny sektor prywatny tracił miejsca pracy niemal co miesiąc. Około 70% uczestników badania negatywnie oceniło stan rynku pracy. Jednocześnie rentowność argentyńskich obligacji zapadających w 2035 roku przekroczyła w listopadzie 13%, podczas gdy w lipcu wynosiła mniej niż 9%.

Czytaj nas na