W USA jedna czwarta właścicieli domów nie byłaby w stanie opłacić niespodziewanego remontu kosztującego 5 tys. dolarów, a kolejne 30% mogłoby to zrobić jedynie kosztem znacznego uszczuplenia oszczędności. Fortune podaje, powołując się na wrześniowy sondaż LendingTree.

Z badania wynika, że 34% właścicieli domów odłożyło w ciągu ostatnich dwóch lat co najmniej jeden niezbędny remont lub pracę konserwacyjną. Wśród osób mających zaległe prace remontowe 32% wskazało jako przyczynę brak środków.

Odkładane prace stają się droższe

Spośród respondentów, którzy musieli remontować dom w ciągu ostatnich dwóch lat, 37% wykorzystało oszczędności awaryjne. Kolejne 33% ograniczyło wydatki na podstawowe potrzeby, w tym żywność, opiekę medyczną lub opiekę nad dziećmi.

Odkładanie remontów zwiększa również koszty: 34% właścicieli nieruchomości, których domy obecnie wymagają napraw, stwierdziło, że z powodu zwłoki prace stały się droższe. Jedna czwarta ankietowanych podała, że opóźnienie spowodowało dodatkowe szkody w domu.

Obciążenie finansowe odczuwają także właściciele nieruchomości posiadający znaczny kapitał własny w domu. Według październikowego badania Hometap przeprowadzonego wśród tysiąca właścicieli domów, 63% respondentów uznało posiadanie domu za źródło co najmniej umiarkowanego stresu finansowego. W czerwcu 2025 roku odsetek ten wynosił 55%.

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Jednocześnie Amerykanie mieli rekordowe 13,2 bln dolarów dostępnego kapitału własnego w nieruchomościach mieszkaniowych w drugim kwartale 2026 roku, według szacunków First American Data & Analytics. Nie oznacza to jednak dostępności wolnej gotówki: właściciele domów mierzą się z rosnącymi podatkami od nieruchomości, składkami ubezpieczeniowymi i rachunkami za media.

Home Depot liczy na małe projekty

Przyszły dyrektor generalny Home Depot Richard McPhail, który obejmie stanowisko 23 listopada, powiedział podczas prezentacji wyników kwartalnych, że wzrost stóp procentowych wywiera presję zarówno na klientów firmy, jak i na jej biznes. Zastąpi Teda Deckera, który pozostanie przewodniczącym rady dyrektorów.

Home Depot poinformował o sprzedaży na poziomie 43,4 mld dolarów w trzecim kwartale, o 4,9% wyższej niż rok wcześniej. Sprzedaż porównywalna wzrosła o 2,2%. Firma podaje, że popyt na duże projekty remontowe jest słabszy, jednak klienci nadal wydają pieniądze na mniejsze naprawy i konserwację.

Z powodu ograniczonych budżetów ludzie częściej wykonują prace samodzielnie: 60% respondentów LendingTree, którzy prowadzili remonty, wykonało część prac własnoręcznie, ponieważ nie mogli opłacić usług specjalisty. Wśród milenialsów wskaźnik ten wyniósł 72%.

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