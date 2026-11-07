Sondaże dopuszczają, że założyciel partii Niepokorna Francja Jean-Luc Mélenchon może wejść do drugiej tury wyborów prezydenckich we Francji w 2027 roku, gdzie jego potencjalną rywalką może zostać liderka skrajnej prawicy Marine Le Pen. Jednocześnie Le Pen prowadzi w sondażach, a Mélenchon ma według prognoz uzyskać znaczące poparcie młodych wyborców, informuje France 24.

Poparcie młodych

Podczas wyborów prezydenckich w 2022 roku Mélenchon uzyskał największe poparcie wśród Francuzów w wieku od 18 do 34 lat. W ostatnich miesiącach widziano go również na kilku protestach organizowanych głównie przez młodzież. W szczególności 5 listopada był wśród uczestników protestów w Paryżu, odbywających się w ramach ogólnokrajowego strajku.

Wśród propozycji Mélenchona, które przyciągają młodych wyborców, są walka ze zmianą klimatu, redystrybucja bogactwa oraz „rewolucja obywatelska”, mająca zwiększyć udział społeczeństwa w zarządzaniu państwem. Politolog Thibault Muzerg nazwał go ostatnim rewolucjonistą lewicy i zauważył, że młodzi ludzie od dawna czują rozczarowanie.

Praca partii z młodymi aktywistami

Młodzieżowe skrzydło LFI Jeunes Insoumis.es stara się przyciągać wyborców przez internet i akcje uliczne. Partia organizuje także coroczny „uniwersytet letni” dla osób poniżej 26. roku życia; w tym roku jego uczestnicy spotkali się z Mélenchonem.

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Współprzewodnicząca młodzieżowego skrzydła LFI i członkini rady miejskiej Montpellier Livia Jampy oświadczyła, że partia poważnie traktuje polityczne problemy francuskiej młodzieży. Według niej zwolennicy Mélenchona wśród młodych ludzi rozumieją działalność partii.

Krytyka Mélenchona

Jednocześnie Mélenchon pozostaje kontrowersyjną postacią dla szerszego elektoratu. Krytykowano go za zachęcanie studenckiego ruchu protestacyjnego, którego niektórym akcjom towarzyszyła przemoc. Przeciwnicy polityczni wiązali jego konfrontacyjną retorykę z niepokojami społecznymi, a prezydent Francji Emmanuel Macron oświadczył, że młodzież jest wykorzystywana przez siły polityczne.

Po atakach na Izrael 7 października 2023 roku Mélenchon jest także regularnie oskarżany o antysemityzm. Podczas poprzedniej kampanii prezydenckiej krytykowano go za rzekomo pobłażliwy stosunek do Rosji oraz za obietnicę wyprowadzenia Francji z NATO w razie wyboru. Muzerg uważa, że młodych wyborców mniej niepokoją te kwestie międzynarodowe, a zamiast tego dążą oni do głębokich zmian systemowych we Francji.

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