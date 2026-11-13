Sondaż: japońscy uczniowie bardziej negatywnie nastawieni do imigracji — The Japan Times
Sondaż wśród uczniów japońskich gimnazjów wykazał nasilenie negatywnego nastawienia do imigracji: ponad 40% respondentów nie zgodziło się ze stwierdzeniem, że wzrost liczby cudzoziemców mieszkających w kraju przyniesie społeczeństwu wiele korzyści. Jak informuje The Japan Times, wskaźnik ten był ponad dwukrotnie wyższy niż wynik podobnego badania z 2022 roku.
Sondaż przeprowadził profesor Uniwersytetu Tokijskiego Norihiro Nihei w październiku i listopadzie ubiegłego roku, po kampanii wyborczej do wyższej izby parlamentu, w której wiele uwagi poświęcono imigracji. Media społecznościowe wskazano jako jeden z czynników tej zmiany nastrojów.
Media społecznościowe i dezinformacja
Według raportu japońskiego ministerstwa komunikacji za 2025 rok z mediów społecznościowych korzysta ponad 42% dzieci w wieku od sześciu do 12 lat. Wśród osób w wieku od 13 lat wskaźnik ten sięga 92,9%.
Jeffrey Hall, wykładowca Uniwersytetu Studiów Międzynarodowych Kanda, oświadczył, że media społecznościowe odegrały znaczącą rolę w rozpowszechnianiu ksenofobicznych i antyimigracyjnych poglądów. Jego zdaniem młodzi ludzie, którzy śledzą w mediach społecznościowych muzyków, anime lub gry, mogą natknąć się na ksenofobiczną dezinformację, nawet jej nie szukając.
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Zgodnie z Narodowym Badaniem Opinii Publicznej na temat Mediów za 2025 rok młodsze pokolenia Japończyków coraz częściej czerpią wiadomości z platform wideo, w tym YouTube i TikToka.
Stosunek do cudzoziemców
W Japonii cudzoziemcy stanowią mniej niż 4% ludności, jednak kwestia ich obecności staje się coraz bardziej upolityczniona i często wiązana jest z problemami masowej turystyki. Partia Sanseito, która odniosła znaczące sukcesy w ubiegłorocznych wyborach do wyższej izby na platformie „Japończycy przede wszystkim”, aktywnie wykorzystywała YouTube i szybko zdobyła tam więcej subskrybentów niż Partia Liberalno-Demokratyczna.
Inne badanie, opublikowane w tym roku przez Uniwersytet Waseda, również odnotowało wzrost liczby Japończyków, którzy obawiają się, że zwiększenie liczby cudzoziemców może naruszyć bezpieczeństwo i porządek. Tendencja ta była bardziej widoczna wśród osób codziennie korzystających z mediów społecznościowych.
Ekspertka ds. edukacji antyrasistowskiej Mizuki Nakahara podkreśliła potrzebę bezpośredniego nazywania rasizmu rasizmem w szkołach. Uważa ona, że uczniom należy pomagać bardziej krytycznie oceniać własne wyobrażenia o języku, komunikacji, rasizmie i ksenofobii.