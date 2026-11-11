W Stanach Zjednoczonych dwie trzecie respondentów uważa, że prezydent Donald Trump stracił przynajmniej część swoich wpływów politycznych po znaczących stratach Partii Republikańskiej w wyborach śródkadencyjnych. Wynika to z wyników sondażu Politico przeprowadzonego w tygodniu po dniu głosowania, informuje Anadolu Agency.

Oceny wyborców

Osłabienie wpływów Trumpa w Partii Republikańskiej wskazało 83% wyborców demokratycznych i 57% wyborców republikańskich. Wśród zwolenników ruchu MAGA jedynie 40% stwierdziło, że zachowuje on taki sam poziom wpływów jak wcześniej.

53% Amerykanów powiązało porażki republikanów w obu izbach Kongresu z działaniami Trumpa po jego powrocie na urząd. Takiego zdania jest również 33% ankietowanych zwolenników MAGA.

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Przyczyny wyniku wyborów

Respondenci najczęściej wskazywali koszty życia jako główny czynnik zwycięstwa demokratów — tak odpowiedziało 42% uczestników sondażu. Wojnę z Iranem wskazało 30%, a osobiste zachowanie Trumpa — 27%.

Jednocześnie 56% Amerykanów uważa, że Partia Republikańska powinna zdystansować się od Trumpa i jego programu. Wśród zwolenników MAGA 59% opowiedziało się natomiast za tym, aby partia zbliżyła się do niego.

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