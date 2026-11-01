W RPA, przed wyborami lokalnymi 4 listopada 2026 roku, sondaż eNCA i Mark Data prognozuje, że do urn pójdzie 48,8% zarejestrowanych wyborców. Może to oznaczać dalszy spadek uczestnictwa: według Komisji Wyborczej RPA frekwencja spadła z 89,3% w 1999 roku do 58,6% w 2024 roku.

Jak podaje Daily Maverick, badanie Ipsos wykazało, że 47% respondentów nie uważa, aby jakakolwiek partia polityczna reprezentowała ich poglądy, a 38% nie interesuje się polityką ani wyborami. Publikacja zaznacza, że niska frekwencja często zbiega się ze spadkiem poparcia dla ANC, ponieważ niezadowoleni zwolennicy partii mogą nie pójść głosować.

Walka o duże miasta

Sondaże prognozują dalszy spadek poparcia dla ANC — do 22–32% w skali kraju. Jednocześnie, według większości szacunków, żadna partia nie zdobędzie samodzielnej większości. W Johannesburgu eNCA-MarkData odnotował poparcie dla DA na poziomie 35%, wobec 21,8% dla ANC. Według eNCA w Tshwane DA może uzyskać 33,9%, ANC — 24,9%, a ActionSA — 10,7%.

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Wśród głównych problemów wyborców w dużych gminach wymieniono przerwy w dostawach wody i energii elektrycznej, wycieki ścieków oraz degradację infrastruktury drogowej. W Johannesburgu, Tshwane i Ekurhuleni po wyborach w 2021 roku działały koalicje kierowane przez DA, jednak później zostały one zastąpione przez koalicje kierowane przez ANC.

Rosnąca rola koalicji

Liczba koalicji w samorządzie lokalnym RPA wzrosła z 27 w 2016 roku do 70 w 2021 roku. Według prognozy Ipsos rządy koalicyjne mogą powstać we wszystkich metropoliach z wyjątkiem eThekwini, choć inne sondaże dopuszczają koalicję również tam.

Partia MK, która po raz pierwszy weźmie udział w wyborach lokalnych, według różnych sondaży może uzyskać w eThekwini od 33% do 55% głosów. Mniejsze partie, w tym IFP, PA i FF Plus, mogą odegrać decydującą rolę w radach bez jednopartyjnej większości. Spośród 435 wyborów uzupełniających w okręgach wyborczych między lutym 2022 roku a czerwcem 2026 roku kontrola zmieniła się w 120 przypadkach, a ANC stracił 68 okręgów.

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