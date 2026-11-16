W Tajpej na Tajwanie kandydat Demokratycznej Partii Postępowej Puma Shen wyprzedził urzędującego burmistrza miasta Chiang Wan-ana z Kuomintangu w sondażu Taiwan Brain Trust. Gdyby wybory odbyły się jutro, na Shena zagłosowałoby 46,3% respondentów, a na Chianga — 42,2%, informuje Taipei Times.

Sondaż został sfinansowany przez fundację Ketagalan Foundation, a firma Trend Polls przeprowadziła go telefonicznie od wtorku do czwartku ubiegłego tygodnia. Wzięło w nim udział 1071 mieszkańców Tajpej w wieku od 20 lat. Deklarowany margines błędu wynosi 2,99 punktu procentowego. Kolejne 2% ankietowanych stwierdziło, że nie głosowałoby, a 8,6% nie miało sprecyzowanego wyboru.

Poparcie wyborców

Wśród zwolenników Demokratycznej Partii Postępowej Shena poparło 98,1%, podczas gdy 90,6% sympatyków Kuomintangu wybrało Chianga. Wśród zwolenników Tajwańskiej Partii Ludowej 93,6% opowiedziało się za Chiangiem, a Shena poparło 1,4%.

Niezależni wyborcy, którzy nie popierają żadnej partii, częściej wybierali Shena: 52,1% wobec 27,1% dla Chianga. W dzielnicach Da’an i Wenshan Shen uzyskał 46,2% poparcia wobec 33,9% dla rywala. Jednocześnie w dzielnicach Songshan i Xinyi Chiang miał przewagę — 51,6% wobec 40,8%.

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Grupy wiekowe i kampania

Shen miał wyższe poparcie wśród wyborców w wieku od 20 do 29 lat, przewagę 14,6 punktu procentowego wśród osób w wieku od 50 do 59 lat, a także 50,3% wśród respondentów w wieku od 60 do 69 lat. Chiang wyprzedzał Shena wśród wyborców w wieku od 30 do 39 lat — 52,8% wobec 40,2%.

Pozytywny stosunek do Shena ma 56,5% ankietowanych, a negatywny — 31,5%. W przypadku Chianga wskaźniki te wynoszą odpowiednio 42,5% i 44,5%. Shen oświadczył, że ostrożnie ocenia wyniki sondażu, a Chiang powiedział, że jego zespół uwzględni je na końcowym etapie kampanii.

Do wyborów pozostało mniej niż dwa tygodnie. Kampania Shena zakończyła miejski objazd „Oceaniczna fala” wydarzeniem w pobliżu świątyni Guandu, a Chiang prowadził kampanię na nocnym targu Linjiang razem z przewodniczącym Tajwańskiej Partii Ludowej Huangiem Kuo-changiem, kandydatami do rady miejskiej i influencerem Holgerem Chenem.

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