W australijskim Berwick, na przedmieściach Melbourne w stanie Wiktoria, więzi ze społecznością i rodziną stały się głównym czynnikiem pomagającym mieszkańcom czuć się bezpieczniej w swojej okolicy. Wykazało to badanie 450 mieszkańców przeprowadzone przez radę City of Casey w latach 2022, 2024 i 2025, informuje ABC News Australia.

Jednocześnie przestępczość pozostaje jednym z głównych problemów lokalnych przedsiębiorców. Sklep mięsny przy głównej ulicy Berwick padł ofiarą czterech włamań w ciągu trzech lat, a w pobliskiej kawiarni w ostatnich tygodniach doszło do dwóch prób podpalenia. Trzech zamaskowanych mężczyzn z młotkami weszło w dzień do sklepu jubilerskiego, obrabowało go i spowodowało uraz głowy u kierowniczki sklepu. Mężczyznom postawiono zarzuty i stanęli przed sądem.

Bezpieczeństwo i wybory

Okręg Berwick reprezentuje minister policji w gabinecie cieni i były lider Partii Liberalnej Brad Battin. Politolog z Uniwersytetu Monasha Zareh Ghazarian powiedział, że wyborców niepokoją również lokalna infrastruktura, koszty życia i dostępność mieszkań. Jego zdaniem Berwick i inne okręgi w południowo-wschodniej części Melbourne mogą być ważne dla szans Koalicji na zwycięstwo.

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Rządząca Partia Pracy obiecała, że w razie ponownego wyboru zatrudni dodatkowych 1 500 policjantów i otworzy drugą akademię policyjną w zachodniej części Melbourne. Opozycyjna Koalicja zapowiedziała zamiar otwarcia 40 komisariatów, pozyskania dodatkowych 3 000 funkcjonariuszy organów ścigania oraz reformy systemu zwolnień za kaucją.

Więzi społeczne

W odpowiedziach na pytania o działania rady mające zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańcy wskazywali również na większą liczbę ochroniarzy, policjantów i kamer CCTV. Jednak w tym samym badaniu patrole policyjne i CCTV znalazły się niżej niż więzi rodzinne i społeczne wśród czynników wpływających na poczucie bezpieczeństwa. Burmistrzyni City of Casey Michelle Crowther podkreśliła, że bezpieczeństwo zależy nie tylko od środków fizycznych, ale także od relacji i poczucia przynależności do społeczności.

W Berwick działa kobieca grupa spacerowa Walk It Out, założona w celu przeciwdziałania samotności i izolacji. Lokalny ośrodek społecznościowy organizuje również wydarzenia i jarmarki dla mieszkańców. Jednocześnie szef Neighbourhood Houses Victoria Kaye Paterson powiedział, że finansowanie takich ośrodków nie nadąża za kosztami operacyjnymi: prawie połowa z 400 domów społecznościowych w Wiktorii ponosiła straty w każdym z ostatnich trzech lat.

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