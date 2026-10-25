W Japonii 35,9% ankietowanych organizacji nie zapewniło wystarczającej liczby zarejestrowanych nauczycieli języka japońskiego i nie ma perspektyw na ich znalezienie. Wynika to z rządowego sondażu przeprowadzonego przed wprowadzeniem nowego systemu zatrudniania zagranicznych pracowników, informuje The Japan Times.

Nowy program dla pracowników

W kwietniu przyszłego roku w kraju ma zacząć działać Program Zatrudnienia na rzecz Rozwoju Umiejętności, który zastąpi program staży technicznych. Zgodnie z jego warunkami cudzoziemcy przed rozpoczęciem pracy w Japonii muszą albo zdać test znajomości języka japońskiego na poziomie co najmniej A1, albo odbyć co najmniej 100 godzin zajęć językowych.

Sondaż przeprowadziły japońska Agencja Służb Imigracyjnych i ministerstwo pracy. Dotyczył on organizacji, które będą wspierać zagranicznych pracowników, oraz firm-pracodawców, a także ich gotowości do zapewnienia nauczycieli języka japońskiego.

Wyniki sondażu

Sondaż objął 1880 organizacji z listy powiązanej z rządem Organizacji ds. Staży Technicznych. W ciągu trzech dni, do 7 października, otrzymano 348 ważnych odpowiedzi.

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Spośród nich 125 organizacji, czyli 35,9%, poinformowało, że nie ma wystarczającej liczby zarejestrowanych nauczycieli i nie widzi perspektyw ich pozyskania. Jednocześnie 51 organizacji, czyli 14,7%, zapewniło już wymaganą liczbę nauczycieli, a 66 respondentów, czyli 19%, oświadczyło, że ma takie perspektywy. Pozostałe 106 organizacji pracuje nad tą kwestią.

W pierwszym roku działania nowego programu respondenci planują przyjąć łącznie 17 247 zagranicznych pracowników. Oczekuje się, że 13 502 z nich zda test językowy na poziomie A1 lub wyższym przed przyjazdem do Japonii.

Uczestnicy sondażu zaznaczyli również, że zarejestrowanych nauczycieli języka japońskiego jest za mało, a organizacje nie wiedzą, gdzie ich szukać i do kogo się zwracać. Według stanu na sierpień w kraju było około 20 tysięcy zarejestrowanych nauczycieli języka japońskiego. Przedstawiciel Agencji Służb Imigracyjnych oświadczył, że urząd będzie zwiększać świadomość na temat systemu i podejmie dodatkowe wysiłki, aby pozyskać nauczycieli.

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