Izba Poselska Czech omawia w środę, 25 listopada, w drugim czytaniu projekt budżetu państwa na 2027 rok. Drugie czytanie umożliwia parlamentarzystom składanie propozycji dotyczących przesunięcia środków między poszczególnymi działami wydatków.

Niezmienne parametry budżetu

Podczas pierwszego czytania posłowie zatwierdzili podstawowe parametry projektu — łączne dochody, wydatki oraz prognozowany deficyt w wysokości 386 mld koron czeskich. Na obecnym etapie zatwierdzone parametry nie mogą zostać zmienione. Dlatego poprawki mogą dotyczyć wyłącznie przesunięcia środków między działami wydatków.

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Poprawki opozycji

Według Novinky.cz, na które powołuje się Radio Prague International, posłowie opozycji do chwili publikacji zgłosili ponad 40 poprawek. Zaproponowane w nich transfery środków wynoszą łącznie około 150 mld koron czeskich.

Tym samym w ramach drugiego czytania posłowie mogą określać kierunek redystrybucji wydatków, nie zmieniając zatwierdzonych wielkości dochodów, wydatków i deficytu.

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