Opozycyjny deputowany Gujany Sharma Solomon oświadczył, że rekordowe budżety finansowane dochodami z ropy nie zmniejszyły dla ludności kosztów żywności, transportu i energii elektrycznej. Przedstawiciel opozycyjnej koalicji APNU ds. zasobów naturalnych domaga się, aby rząd wyjaśnił, w jakim stopniu wydatki publiczne rzeczywiście wpłynęły na ceny żywności, informuje The Rio Times.

Dane o inflacji

Biuro Statystyki Gujany podało, że we wrześniu 2026 roku ceny w stolicy kraju, Georgetown, były o 3,4% wyższe niż rok wcześniej. Ceny żywności w tym okresie wzrosły o 3,8%, a koszty transportu i łączności — o 4,2%.

Jednocześnie w ujęciu miesięcznym ceny żywności we wrześniu spadły o 0,3% w porównaniu z sierpniem. Mimo to pozostały o 3,8% wyższe niż we wrześniu poprzedniego roku.

Żądania opozycji

Solomon oświadczył, że zwykłym mieszkańcom Gujany nie wystarczają informacje o wzroście gospodarczym, jeśli nie widzą oni ulgi w wydatkach w sklepach. Wezwał również władze do ujawnienia danych o tym, jaka część wpływów z ropy jest przeznaczana na długoterminowe obniżanie kosztów żywności.

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Według deputowanego rząd wskazuje na jednorazową wypłatę 100 tys. dolarów gujańskich, co stanowi około 480 dolarów amerykańskich, subsydia dla rolników, zniesienie niektórych podatków i stabilne taryfy za energię elektryczną. Opozycjonista twierdzi, że ulgi podatkowe nie przynoszą gospodarstwom domowym odczuwalnych oszczędności, a produkcja nie wzrosła.

Dochody z ropy i budżet

Ropa w Gujanie jest wydobywana na morskich złożach przez konsorcjum kierowane przez ExxonMobil. Solomon oświadczył, że średnie wydobycie wynosi około 1 mln baryłek dziennie, a prognozowane dochody kraju z ropy w 2026 roku mogą sięgnąć około 6,5 mld dolarów amerykańskich. The Rio Times zaznacza, że nie zdołał potwierdzić tej oceny na podstawie raportów rządowych.

Budżet Gujany na 2026 rok wynosi 1,558 bln dolarów gujańskich, czyli około 7,5 mld dolarów amerykańskich według oficjalnego kursu Banku Gujany. Rząd przedstawił go w styczniu, a parlament uchwalił w lutym.

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