W Kingston na Jamajce lider opozycyjnych spraw parlamentarnych Phillip Paulwell zgodził się spotkać 9 listopada ze spikerką Izby Reprezentantów Juliet Holness oraz liderem spraw rządowych Floydem Greenem. Rozmowy zaplanowano po konflikcie w parlamencie dotyczącym decyzji Jamajki o wstrzymaniu się od głosu podczas głosowania Zgromadzenia Ogólnego ONZ nad rezolucją wzywającą do zakończenia amerykańskiego embarga wobec Kuby — informuje The Rio Times.

Spór o głosowanie w ONZ

27 października parlament Jamajki zatwierdził wniosek dotyczący sytuacji gospodarczej i humanitarnej na Kubie. Następnego dnia kraj wstrzymał się od głosu podczas corocznego głosowania w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. Według publikacji Jamajka przez ponad 30 lat głosowała za rezolucją, a wstrzymanie się od głosu oznaczało zmianę polityki.

Rezolucję poparło 130 państw, 17 zagłosowało przeciw, a kolejne 25 wstrzymało się od głosu. Minister spraw zagranicznych Kamina Johnson Smith oświadczyła, że Jamajka nadal sprzeciwia się jednostronnym działaniom wobec Kuby. Jednocześnie wyjaśniła, że coroczne powtarzanie rezolucji bez poprawy sytuacji pogłębia kryzys humanitarny.

Opozycyjna Ludowa Partia Narodowa twierdzi, że rząd nie poinformował parlamentu o zamiarze zmiany stanowiska przed głosowaniem. Poseł Anthony Hylton zgłosił wniosek o potępienie rządu, oskarżając go o wprowadzenie Izby Reprezentantów w błąd i domagając się przeprosin.

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Debata zakończyła się bez decyzji

3 listopada Floyd Green zaproponował zawieszenie regulaminu parlamentarnego, aby pilnie rozpatrzyć wniosek o potępienie. Po wystąpieniach Hyltona i Greena ten ostatni zaproponował zakończenie debaty, zanim mogli wypowiedzieć się inni posłowie opozycji.

Opozycja sprzeciwiła się temu, powołując się na zasadę zakazującą zamykania debaty w sposób krzywdzący mniejszość. Lider opozycji Mark Golding zażądał formalnego głosowania, jednak nie przeprowadzono go z powodu zamieszania na sali, a posiedzenie odroczono bez zakończenia rozpatrywania sprawy.

Paulwell oświadczył, że ton listu spikerki może utrudnić rozwiązanie sporu, i oskarżył ją o działania w interesie rządu. Wyraził nadzieję na szczery i konstruktywny dialog oraz zaznaczył, że dla trwałego rozwiązania może być potrzebny udział premiera, lidera opozycji lub niezależnego mediatora.

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