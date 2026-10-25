W Japonii przedstawiciele partii opozycyjnych wezwali premier Sanae Takaichi, aby osobiście wyjaśniła w parlamencie projekt ustawy jej rządu dotyczący obniżenia podatku konsumpcyjnego na produkty spożywcze. Jak informuje The Japan Times, inicjatywa była omawiana podczas transmitowanej w telewizji debaty w niedzielę.

Pytania dotyczące mechanizmu wypłat

Projekt ustawy przewiduje obniżenie stawki podatku na produkty spożywcze do 1% na okres dwóch lat. Opozycjoniści zakwestionowali zarówno gospodarczy efekt takiego kroku, jak i brak konkretnych informacji na temat planowanego programu wypłat uwzględnionego w dokumencie.

Przedstawiciel partii Komeito Yasuhiro Nakagawa oświadczył, że projekt ustawy wprowadzający nowy system nie zawiera konkretnych liczb. Według niego głosowanie nie może się odbyć, dopóki szczegóły nie zostaną wyjaśnione. Nazwał również tymczasową obniżkę podatku problematyczną ze względu na możliwy wpływ na rolnictwo, branżę restauracyjną i gospodarstwa domowe po powrocie stawki na produkty spożywcze do 8%.

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Żądanie udziału premier w przesłuchaniach

Motohisa Furukawa z Demokratycznej Partii dla Ludu stwierdził, że ustawodawstwo nie zawiera konkretów, i wezwał premier do udziału w posiedzeniach Komisji Finansów Izby Reprezentantów parlamentu Japonii.

Yuichi Goto z Partii Reform Demokratycznych zauważył, że firmy nie w pełni uwzględniły wzrost kosztów surowców w cenach. Jego zdaniem z tego powodu ceny uwzględniające podatek raczej nie spadną nawet w przypadku ulgi podatkowej, a konsumenci mogą nie odczuć zmniejszenia obciążenia finansowego.

Stanowisko rządzącej koalicji

Przedstawiciel rządzącej Partii Liberalno-Demokratycznej Hideki Murai powiedział, że rząd stara się wyjaśniać projekt ustawy na różne sposoby, w tym przytaczając dane z przykładów innych państw. Dodał, że partia poważnie traktuje żądanie opozycji dotyczące udziału Takaichi w parlamentarnych dyskusjach. Takashi Endo z Japońskiej Partii Innowacji, koalicyjnego partnera PLD, wezwał do ustępstw w działaniach przeciw inflacji, aby stworzyć system dający ludziom poczucie pewności.

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