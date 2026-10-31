Indyjskie partie opozycyjne 31 października przeprowadziły w Nowym Delhi symboliczną procedurę impeachmentu głównego komisarza wyborczego Gyanesha Kumara. Akcja była protestem przeciwko ogólnokrajowej rewizji list wyborców, która zdaniem opozycji może niesprawiedliwie sprzyjać rządzącej partii premiera Narendry Modiego — Bharatiya Janata Party (BJP), poinformowała Channel NewsAsia.

Symboliczne posiedzenie

Przedstawiciele opozycji zebrali się w rezydencji przewodniczącego Indyjskiego Kongresu Narodowego Mallikarjuna Kharge i odtworzyli posiedzenie parlamentu. Symboliczna procedura przeciwko głównemu komisarzowi wyborczemu nie ma mocy konstytucyjnej ani prawnej.

Kharge oświadczył, że inicjatywa ma na celu ochronę godności instytucji konstytucyjnej oraz zapewnienie bezstronnej pracy Komisji Wyborczej zgodnie z duchem konstytucji. Lider Kongresu Rahul Gandhi powiedział, że opozycja sięgnęła po symboliczną procedurę, ponieważ nie widziała innego sposobu działania.

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Spór o listy wyborców

Rewizja rejestrów wyborczych w ciągu ostatniego miesiąca wywołała w Indiach kontrowersje polityczne i uliczne protesty. Komisja Wyborcza wyjaśnia, że inicjatywa jest potrzebna, aby zapewnić dokładność list, podczas gdy opozycja twierdzi, że procesem manipuluje się na korzyść BJP. Zarówno Komisja Wyborcza, jak i BJP zaprzeczają tym oskarżeniom.

Zgodnie z konstytucją Indii szef Komisji Wyborczej może zostać usunięty wyłącznie w drodze procedury parlamentarnej wymagającej specjalnej większości. Minister spraw wewnętrznych Amit Shah powiedział, że BJP jest gotowa zwołać specjalną sesję parlamentu w celu omówienia rewizji list wyborców, jednak oskarżył opozycję o niechęć do prowadzenia tam dyskusji.

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