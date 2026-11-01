Izraelska opozycja po wyborach parlamentarnych planuje doprowadzić do zastąpienia przewodniczącego Knesetu Amira Ohany oraz promować inicjatywy ustawodawcze wymierzone w premiera Binjamina Netanjahu. Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na izraelski portal Walla.

Według wstępnych wyników wyborów blok Netanjahu zdobył 53 mandaty w 120-osobowym Knesecie. Siły opozycyjne uzyskały 48 mandatów, a partie arabskie — 19. Żaden z dwóch bloków nie ma obecnie wymaganych 61 głosów do utworzenia rządu.

Spotkanie liderów opozycji

Według Walla lider partii Jesz Atid, Jair Lapid, planuje spotkanie z Gadim Eisenkotem, szefem partii Jasz ar, liderem partii Nasz Dom Izrael Awigdorem Liebermanem oraz przewodniczącym Demokratów Jairem Golanem. Mają uzgodnić plan wykorzystania wyników wyborów do wzmocnienia wpływu opozycji w parlamencie.

Spotkanie odbędzie się przed konsultacjami z prezydentem Izraela Icchakiem Hercogiem, zaplanowanymi na 4 listopada. W ich trakcie ma zostać wskazany polityk, który jako pierwszy otrzyma mandat do podjęcia próby utworzenia rządu. Źródła Walla w opozycji oświadczyły, że Eisenkot jest gotowy przyjąć ten mandat.

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Plany dotyczące przewodniczącego i ustaw

Nowi posłowie Knesetu mają złożyć przysięgę 10 listopada. Opozycja chce zastąpić przewodniczącego Amira Ohanę, przedstawiciela partii Likud Netanjahu. Może to dać jej kontrolę nad porządkiem obrad parlamentu przez sześć tygodni przeznaczonych na utworzenie rządu.

Wśród możliwych kandydatów na stanowisko przewodniczącego rozważani są Eisenkot, Lapid oraz Oded Forer z partii Nasz Dom Izrael. Opozycja zamierza również promować projekt ustawy o powołaniu oficjalnej komisji do zbadania wydarzeń z 7 października 2023 roku oraz inicjatywę, która zakazywałaby tworzenia rządu osobie, wobec której wniesiono oskarżenie karne, jeszcze przed wyrokiem sądu.

Netanjahu staje przed sądem pod zarzutami łapownictwa, oszustwa i nadużycia zaufania. Eisenkot wielokrotnie oświadczał, że nie wejdzie do rządu z Netanjahu nawet w modelu rotacji na stanowisku premiera.

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