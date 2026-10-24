W Izraelu partie dążące do zmiany rządu Benjamina Netanjahu przygotowują się na scenariusz utworzenia rządu mniejszościowego po nadchodzących wyborach. Taką możliwość dopuszcza Gadi Eisenkot, jednak Awigdor Lieberman, Naftali Bennett i Jair Lapid nalegają, aby nowy gabinet opierał się na syjonistycznej większości w Knesecie. Informuje o tym Jerusalem Post.

Według gazety w większości sondaży obóz przeciwników Netanjahu wyprzedza blok koalicyjny kończący kadencję, jednak partiom dążącym do zmian politycznych przy obecnych ustaleniach brakuje 61 mandatów. Eisenkot rozważa utworzenie rządu, jeśli jego blok zdobędzie 58 lub 59 mandatów, a następnie próbę rozszerzenia poparcia parlamentarnego.

Spory dotyczące partii arabskich

Aby rząd objął urząd, potrzebna jest większość w głosowaniu nad wotum zaufania, a niekoniecznie 61 głosów „za”. W związku z tym wstrzymanie się od głosu przez posłów może umożliwić utworzenie gabinetu bez bezwzględnej większości. Jednocześnie konstruktywne wotum nieufności, które ma zastąpić obecny rząd, wymaga poparcia 61 deputowanych.

Eisenkot nie wykluczał zewnętrznego wsparcia partii Ra’am. Lieberman kategorycznie nie zgadza się poprzeć rządu mniejszościowego nawet jako rozwiązania tymczasowego i twierdzi, że przy braku akceptowalnej większości lepiej przeprowadzić nowe wybory. Bennett i Lapid również nie chcą, aby utworzenie rządu zależało od głosów lub wstrzymania się od głosu partii arabskich. Z kolei lider partii Demokraci, Jair Golan, nie wykluczył współpracy z Ra’am.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zmiana przewodniczącego Knesetu

Równolegle w obozie antynetanjahuowskim kształtuje się szeroka zgoda co do możliwej zmiany przewodniczącego Knesetu Amira Ohany jeszcze przed osiągnięciem porozumienia w sprawie składu koalicji. Taki krok miałby dać przeciwnikom Netanjahu kontrolę nad parlamentarnym porządkiem obrad, nawet jeśli pozostanie on szefem rządu tymczasowego.

W tym celu blok musi zgromadzić większość dla uzgodnionego kandydata; może również liczyć na głosy deputowanych partii arabskich. Wśród możliwych kandydatów wymieniani są Hili Tropper, Matan Kahana, Elazar Stern, Meirav Ben-Ari, Eitan Ginzburg, Efrat Rayten i Oded Forer, jednak wspólnego kandydata jeszcze nie ogłoszono.

Partie omawiają także inicjatywy ustawodawcze na nową kadencję Knesetu: powołanie państwowej komisji do zbadania wydarzeń z 7 października, zmiany w przepisach dotyczących poboru do wojska, ograniczenie czasu sprawowania urzędu przez premiera oraz uchylenie części zmian sądowych forsowanych przez rząd kończący kadencję. Lieberman osobno chce zakazać pełnienia funkcji premiera osobie, wobec której postawiono zarzuty karne.

Czytaj nas na