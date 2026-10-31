W Izraelu przedstawiciele bloku opozycyjnego rozważają możliwość przywrócenia bezpośrednich wyborów premiera bez rozwiązania Knesetu po tym, jak wybory do 26. Knesetu nie dały żadnemu obozowi większości potrzebnej do utworzenia rządu. Poinformował o tym Jerusalem Post, powołując się na komentatora Bena Caspita i dziennikarza Michaela Hausera Tova.

Podział mandatów w Knesecie

Blok premiera Binjamina Netanjahu ma 53 mandaty, blok opozycyjny — 48, a partie arabskie — 19. Formalnie poza blokiem Netanjahu znajduje się 67 deputowanych, jednak liderzy opozycji nie osiągnęli porozumienia w sprawie utworzenia alternatywnego rządu. Sytuację komplikują przedwyborcze zobowiązania części polityków, by nie opierać się na poparciu partii arabskich.

Do zatwierdzenia rządu głosy 61 deputowanych nie są bezwzględnie konieczne: wystarczy większość wśród uczestników głosowania nad wotum zaufania. Taki wariant zależy jednak od porozumień politycznych, których na razie nie ma. W szczególności Naftali Bennett i Awigdor Lieberman podczas kampanii nakreślili ograniczenia dotyczące współpracy z partiami arabskimi, podczas gdy lider partii Demokraci, Jair Golan, poparł ich udział w próbach zastąpienia Netanjahu.

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Powrót do starego modelu

Omawiane podejście jest w bloku nazywane modelem bezpośrednich wyborów Netanjahu z 2021 roku. Wówczas, po wyborach do 24. Knesetu, Netanjahu proponował wyłonienie szefa rządu w odrębnym głosowaniu, bez przeprowadzania nowych wyborów parlamentarnych.

Izrael stosował już bezpośrednie wybory premiera: w 1996 roku Netanjahu pokonał Szimona Peresa, w 1999 roku Ehud Barak pokonał Netanjahu, a w 2001 roku Ariel Szaron wygrał specjalne wybory wyłącznie na stanowisko szefa rządu. Później system został zniesiony i przywrócono model parlamentarny, w którym rząd działa na podstawie zaufania Knesetu.

Przywrócenie bezpośrednich wyborów wymagałoby istotnych zmian legislacyjnych. Nawet bezpośredni wybór premiera nie gwarantowałby mu większości parlamentarnej potrzebnej do utworzenia i utrzymania stabilnego rządu. Caspit poruszył również ideę ograniczenia sprawowania urzędu premiera do dwóch kadencji lub ośmiu lat, jednak taka inicjatywa wymagałaby odrębnej ustawy i mogłaby wywołać pytania prawne dotyczące jej zastosowania do wcześniejszych kadencji Netanjahu.

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