W Kenii liderzy opozycji Martha Karua, Ndindi Nyoro i Fred Matiang'i skrytykowali obietnice prezydenta Williama Ruto dotyczące obniżenia podatku PAYE dla osób o niskich dochodach oraz zwiększenia limitu pożyczek w funduszu Hustler Fund. Oświadczyli, że są to obietnice wyborcze przed wyborami powszechnymi w 2027 roku, informuje Nation Kenya.

Politycy wystąpili 21 października w mieście Njoro w hrabstwie Nakuru. Według nich prezydent przedstawił inicjatywy podatkowe i plany dotyczące Hustler Fund podczas obchodów Dnia Bohaterów Mashujaa Day.

Krytyka polityki gospodarczej

Lider People’s Party of Kenya, Ndindi Nyoro, oskarżył Ruto o niewywiązanie się z obietnic złożonych podczas kampanii wyborczej w 2022 roku. Stwierdził, że nowe propozycje nie rozwiążą problemów zwykłych obywateli, którzy, jak powiedział, cierpią z powodu wysokich kosztów życia.

Nyoro zakwestionował również wypowiedzi prezydenta o stabilizacji gospodarki. Opozycjonista twierdzi, że tempo wzrostu gospodarczego Kenii jest niższe niż w szeregu państw regionu, a wzrost nie przyniósł jeszcze odczuwalnej ulgi gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom.

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Plany opozycji na wybory

Nyoro i liderka People’s Liberation Party Martha Karua oświadczyli, że siły opozycyjne zamierzają zjednoczyć się wokół jednego kandydata w wyborach prezydenckich w 2027 roku. Karua wezwała partie polityczne, które chcą dołączyć do ruchu opozycyjnego, do wspólnego działania i unikania wewnętrznych konfliktów.

Karua powiedziała, że rząd opozycyjny skoncentrowałby się na tworzeniu miejsc pracy i dostępności podstawowych towarów, w tym żywności. Wezwała również wyborców, aby nie popierali polityków, którzy po wyborze nie realizują obietnic wyborczych.

Z kolei lider Jubilee Party Fred Matiang'i powiedział, że rząd nie rozwiązał strajku wykładowców uniwersyteckich. Wezwał władze do przeprowadzenia negocjacji i wypełnienia zobowiązań wobec pracowników uniwersytetów, aby wznowić zajęcia.

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