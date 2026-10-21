W Kenii opozycja rozpoczęła rozmowy w sprawie wystawienia wspólnego kandydata na prezydenta w wyborach powszechnych 10 sierpnia 2027 roku. Uzgodniony kandydat ma stanąć do rywalizacji z urzędującym prezydentem Williamem Ruto, podaje Nation Kenya.

Spotkanie w Wamunyoro

Rozmowy rozpoczęły się po wtorkowym spotkaniu w Wamunyoro w hrabstwie Nyeri. Uczestniczyli w nim liderzy związani z przewodniczącym partii Democracy for the Citizens Party, Rigathim Gachaguą, oraz przedstawiciele frakcji Linda Mwananchi senatora Nairobi Edwina Sifuny.

Na opublikowanym przez gazetę zdjęciu ze spotkania widoczny jest również John Methu. W podpisie pod zdjęciem został on określony jako wyznaczony sekretarz generalny Democracy for the Citizens Party.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wybory w 2027 roku

Według Nation Kenya do głosowania pozostało mniej niż 10 miesięcy. Rozmowy między sojusznikami Gachagui a frakcją Sifuny dotyczą znalezienia jednego kandydata opozycji do udziału w wyborach.

Źródło wskazuje, że siły opozycyjne dążą do uzgodnienia wspólnego kandydata na urząd prezydenta, który weźmie udział w kampanii w 2027 roku.

Czytaj nas na